Κοντού: Όσα έλεγε τρεις μήνες πριν στην τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή της για τη ζωή και τον έρωτα

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Η σπουδαία ηθοποιός πραχώρησε την τελευταία της συνέντευξη τον Απρίλιο του 2026 στη Νίκη Λυμπεράκη και στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» και μοιράστηκε άγνωστες πτυχές της πορείας της.

Τότε η Μάρω Κοντού έκανε μια αναδρομή στα παιδικά της χρόνια, στους έρωτες που πέρασαν από τη ζωή της αλλά και στη συνειδητοποίηση ότι όλοι είμαστε περαστικοί από αυτή τη ζωή.

«Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό», είπε αρχικά η Μάρω Κοντού.

Και συνέχισε: «Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε ‘ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του εθνικού θεάτρου και πήγα έδωσα και εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και εγώ μέσα».

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα π……ι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», συμπλήρωσε η Μάρω Κοντού.

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