ΣΥΡΙΖΑ σε αποσύνθεση: Αποχωρήσεις, διχασμός και στο βάθος οι «κομμένοι»

Σε περιδίνηση βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμποντας σημάδια διάλυσης παρά τις ανακοινώσεις περί «συντεταγμένης πορείας» και ετοιμότητας να ριχτεί στην εκλογική μάχη.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου όχι μόνο δεν εκτόνωσε την ένταση αλλά άνοιξε τον δρόμο να αλλάξουν οι «ισορροπίες»… Η απόφαση έξι στελεχών να παραιτηθούν την Πολιτική Γραμματεία, το μεσημέρι της Δευτέρας (13/07), προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και έφερε την ομάδα των «κομμένων» (Πολάκης, Παππάς, Δούρου) σε θέση… οδηγού στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος της Κουμουνδούρου.

Συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Με τη σύγκρουση γύρω από τη νομιμότητα των κομματικών διαδικασιών, την ηγεσία και την επόμενη ημέρα να κλυδωνίζει το κόμμα συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη (15/07) η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να εκλεγεί νέος γραμματέας. Ακλόνητο φαβορί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης που θα κληθεί μετά την εκλογή του να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να επανενταχθεί ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κακλαμάνης, σε συνέντευξή του, ξεκαθάρισε ότι με μια διασταλτική ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής θα κάνει αποδεκτή την αποκατάσταση Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόεδρος εκλεγμένος.

Με τις εξελίξεις να «τρέχουν» ο επόμενος σταθμός, μετά της συνεδρίαση της ΚΟ, είναι η Κεντρική Επιτροπή που θα κληθεί να συνεδριάσει το ερχόμενο Σάββατο (18/07).



Την επόμενη εβδομάδα το κόμμα θα κληθεί να εκλέξει νέο πρόεδρο. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κόμματος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (14/7) η βουλευτής Ρένα Δούρου, δηλώνοντας (ACTION 24))πως αποδέχεται τις προτάσεις που, όπως είπε, της έχουν απευθύνει βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων

Μέχρι τότε οι έδρες η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να έχει υποστεί συρρίκνωση. Το προσεχές διάστημα περίπου 15 από τους 23 βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν με άλλους να επιλέγουν από τώρα να αφήσουν την έδρα τους και άλλους εξαιτίας των εξελίξεων να επιλέγουν αρχικά να ανεξαρτητοποιηθούν. Πρόκειται για βουλευτές που δεν θέλουν και δεν μπορούν να υπηρετήσουν το σχέδιο της μειοψηφίας να κατεβάσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την Τρίτη (14/07) οι τρεις πρώτοι βουλευτές άνοιξαν την πόρτα της εξόδου.

Την αρχή έκανε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Παναγιωτόπουλος κάνει γνωστό ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και, όπως σημειώνει, από τούδε και στο εξής, θα είναι ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.

Ακολούθησε ο Γιώργος Γαβρήλος. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί και να συνεχίσει την παρουσία του στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την ΚΟ του κόμματος και θα παραμείνει ως ανεξάρτητος βουλευτής στο κοινοβούλιο.

πηγή: in.gr

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