Πέθανε η Μάρω Κοντού, σε ηλικία 92 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα.

Η αγαπημένη ηθοποιός, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με δεκάδες αξέχαστες συμμετοχές σε ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό. Τα τελευταία χρόνια συνέχισε να υπηρετεί την υποκριτική, συμμετέχοντας στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Με μια σπουδαία καλλιτεχνική πορεία που διήρκεσε πολλές δεκαετίες, η Μάρω Κοντού αφήνει πίσω της μια σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη και θα μείνει για πάντα στη μνήμη του κοινού ως μία από τις σημαντικότερες κυρίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Η ζωή και η καριέρα της

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού ήταν Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, έχοντας επίσης και πολιτική σταδιοδρομία διατελώντας δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ' Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Επίσης, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

Επαιξε σε ταινίες όπως «Ο άνθρωπος του τρένου» (1958), «Τα κίτρινα γάντια» (1960), «Έγκλημα στο Κολωνάκι» (1960), «Κάθαρμα» (1963), «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» (1963), «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» (1968) και «Εφτά χρόνια γάμου» (1972).

«Η γυνή να φοβήται τον άνδρα»

Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός της Ελενίτσας στην κωμωδία του Γιώργου Τζαβέλλα «…Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), στην οποία μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδύονται το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου.

«Αλίμονο στους νέους»

Μία από τις αξέχαστες ερμηνείες της με τραγούδι που άφησε εποχή, πλάι στον Δημήτρη Χορν, «Πες μου μια λέξη» από την ταινία «Αλίμονο στους νέους».

Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Ασχολιόταν επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στις σειρές Χαρούμενη Κυριακή (1972 ΕΙΡΤ), Λούνα Παρκ (1974-1981 ΕΙΡΤ), Ένοχοι (1977 ΕΡΤ), Τρεις στο γύρο (1978 ΥΕΝΕΔ), Η μεγάλη παρέλαση (1979-1980 ΕΡΤ), Έγκλημα στο Ψυχικό (1981 ΥΕΝΕΔ), Το πάθος (1984 ΕΤ2), Βραδιά επιθεώρησης (1984 ΕΡΤ), Επιθεώρηση (1989-1990 ΕΤ1), Άγγελος κατά λάθος (1990 ANT1), Μια απίθανη γιαγιά (1991-1992 ΕΤ2), Οικογένεια Καζίνο (1991-1992 ANT1), Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες (1992-1994 Mega) Αραχτοί και λάϊτ (1994-1995 ΑΝΤ1) Η Γη της Ελιάς (2021-2026 Mega).

Υπήρξε βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου 1999, μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θώκο τον Ιανουάριο του 2007, ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004, λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε την 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών και δεν εξελέγη.

Διετέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, την περίοδο 1994 - 2002 επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 (1995 - 2002), και δύο χρόνια πρόεδρος του κέντρου βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» (2004 - 2006).

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