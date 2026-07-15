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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε - Ήταν 52 ετών

Ξενοδοχείο
clock 09:09 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη και σοκ προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος μιας 52χρονης τουρίστριας από τη Δανία, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων, όπου βρισκόταν για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν η άτυχη γυναίκα, η οποία παραθέριζε στην Κρήτη, ένιωσε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με το προσωπικό του καταλύματος να ειδοποιούν έντρομοι τις αρχές.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, η 52χρονη κατέληξε προτού προλάβει να της παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια ή να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Στο ξενοδοχείο μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τον αποκλεισμό του ενδεχομένου εγκληματικής ενέργειας.

Φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν πρόωρα το νήμα της ζωής της 52χρονης αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

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