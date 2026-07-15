Βόλει: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι η κλήρωση για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ στο CEV Challenge Cup

Ιστορική μέρα για το βόλεϊ του ΟΦΗ, καθώς την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, θα βρεθεί στο ταμπλό της κλήρωσης του CEV Challenge Cup.
Η κλήρωση, θα γίνει στο Λουξεμβρούργο, στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (CEV) και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το επίσημο κανάλι της CEV.
Ο ΟΦΗ θα μάθει τον αντίπαλο του, για την φάση των "64" του CEV Challenge Cup, με τους διπλούς αγώνες (μέσα-έξω), να πραγματοποιούνται με βάση το καλεντάρι της CEV, στις 10-12 Νοεμβρίου τα πρώτα παιχνίδια και στις 17-19 Νοεμβρίου οι επαναλληπτικοί.
Την Ελλάδα, στην διοργάνωση του CEV Challenge Cup, εκπροσωπούν ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός, που κατέλαβαν την 5η και 4η θέση αντίστοιχα της ΝΟVIBET VOLLEY LEAGUE της περσινής αγωνιστικής περιόδου.
Οι ημερομηνίες του Challenge Cup 2026-27:
-Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου.
-Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου.
-Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου.
Προημιτελικοί: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου.
Ημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου.
Τελικοί: 24 Μαρτίου και 31 Μαρτίου.
Οι ομάδες στο Challenge Cup τη σεζόν 2026-27:
-Ολυμπιακός (Ελλάδα).
-ΟΦΗ (Ελλάδα).
-Γκρατς (Αυστρία).
-Αΐχ Ντομπ (Αυστρία).
-Άχελ (Βέλγιο).
-Άλστ (Βέλγιο).
-Λοκομοτίβ Άβια (Βουλγαρία).
-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία).
-Όσιγιεκ (Κροατία).
-Καστέλα (Κροατία).
-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία).
-Λίμπερετς (Τσεχία).
-Μπρνο (Τσεχία).
-Νορντένσκοφ (Δανία).
-Μελίγια (Ισπανία).
-Σορία (Ισπανία).
-Θισνέρος (Ισπανία).
-Τάρτου (Εσθονία).
-Παρνού (Εσθονία).
-Ακά (Φινλανδία).
-Σασταμάλα (Φινλανδία).
-Τουρκουά (Γαλλία).
-Ντίρεν (Γερμανία).
-Γκίσεν (Γερμανία).
-Ελόρ (Ουγγαρία).
-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ).
-Χαποέλ Άκο (Ισραήλ).
-Φεριζάι (Κόσοβο).
-Ρίγα (Λετονία).
-Στρούσεν (Λουξεμβούργο).
-Λορεντσβάιλερ (Λουξεμβούργο).
-Στρούμιτσα (Βόρεια Μακεδονία).
-Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο).
-Μπούντβα (Μαυροβούνιο).
-Μπέρνεβελντ (Ολλανδία).
-Χάουζεν (Ολλανδία).
-Τρόμσο (Νορβηγία).
-Φόρντε (Νορβηγία).
-Σουβάουκι (Πολωνία).
-Μπρασόφ (Ρουμανία).
-Μάριμπορ (Σλοβενία).
-Τόπολα (Σερβία).
-Μιλάνοβατς (Σερβία).
-Γενεύη (Ελβετία).
-Γιόνα (Ελβετία).
-Νέφελς (Ελβετία).
-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία).
-Κομάρνο (Σλοβακία).
-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία).
-Χόροντοκ (Ουκρανία).
-Μπακού (Αζερμπαϊτζάν).
-Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου.