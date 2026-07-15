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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλει: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι η κλήρωση για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ στο CEV Challenge Cup

Οφη βολει
clock 07:36 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ιστορική μέρα για το βόλεϊ του ΟΦΗ, καθώς την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, θα βρεθεί στο ταμπλό της κλήρωσης του CEV Challenge Cup.

Η κλήρωση, θα γίνει στο Λουξεμβρούργο, στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (CEV) και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το επίσημο κανάλι της CEV.

Ο ΟΦΗ θα μάθει τον αντίπαλο του, για την φάση των "64" του CEV Challenge Cup, με τους διπλούς αγώνες (μέσα-έξω), να πραγματοποιούνται με βάση το καλεντάρι της CEV, στις 10-12 Νοεμβρίου τα πρώτα παιχνίδια και στις 17-19 Νοεμβρίου οι επαναλληπτικοί.

Την Ελλάδα, στην διοργάνωση του CEV Challenge Cup, εκπροσωπούν ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός, που κατέλαβαν την 5η και 4η θέση αντίστοιχα της ΝΟVIBET VOLLEY LEAGUE της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Οι ημερομηνίες του Challenge Cup 2026-27:

-Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου.

-Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου.

-Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου.

Προημιτελικοί: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου.

Ημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου.

Τελικοί: 24 Μαρτίου και 31 Μαρτίου.

Οι ομάδες στο Challenge Cup τη σεζόν 2026-27:

-Ολυμπιακός (Ελλάδα).

-ΟΦΗ (Ελλάδα).

-Γκρατς (Αυστρία).

-Αΐχ Ντομπ (Αυστρία).

-Άχελ (Βέλγιο).

-Άλστ (Βέλγιο).

-Λοκομοτίβ Άβια (Βουλγαρία).

-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία).

-Όσιγιεκ (Κροατία).

-Καστέλα (Κροατία).

-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία).

-Λίμπερετς (Τσεχία).

-Μπρνο (Τσεχία).

-Νορντένσκοφ (Δανία).

-Μελίγια (Ισπανία).

-Σορία (Ισπανία).

-Θισνέρος (Ισπανία).

-Τάρτου (Εσθονία).

-Παρνού (Εσθονία).

-Ακά (Φινλανδία).

-Σασταμάλα (Φινλανδία).

-Τουρκουά (Γαλλία).

-Ντίρεν (Γερμανία).

-Γκίσεν (Γερμανία).

-Ελόρ (Ουγγαρία).

-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ).

-Χαποέλ Άκο (Ισραήλ).

-Φεριζάι (Κόσοβο).

-Ρίγα (Λετονία).

-Στρούσεν (Λουξεμβούργο).

-Λορεντσβάιλερ (Λουξεμβούργο).

-Στρούμιτσα (Βόρεια Μακεδονία).

-Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο).

-Μπούντβα (Μαυροβούνιο).

-Μπέρνεβελντ (Ολλανδία).

-Χάουζεν (Ολλανδία).

-Τρόμσο (Νορβηγία).

-Φόρντε (Νορβηγία).

-Σουβάουκι (Πολωνία).

-Μπρασόφ (Ρουμανία).

-Μάριμπορ (Σλοβενία).

-Τόπολα (Σερβία).

-Μιλάνοβατς (Σερβία).

-Γενεύη (Ελβετία).

-Γιόνα (Ελβετία).

-Νέφελς (Ελβετία).

-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία).

-Κομάρνο (Σλοβακία).

-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία).

-Χόροντοκ (Ουκρανία).

-Μπακού (Αζερμπαϊτζάν).

-Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου.

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