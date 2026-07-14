Προσφορά απινιδωτών και προπλασμάτων εκπαίδευσης από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΖΩΗ»

Πραγματοποιήθηκε η παράδοση δύο εκπαιδευτικών απινιδωτών και δύο εκπαιδευτικών προπλασμάτων από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη στον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αγίου Νικολάου, Εθελοντή Πρώτων Βοηθειών και Διευθυντή Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) του European Resuscitation Council (ERC) Γιάννη Ρουκουνάκη.



Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο στοχεύει στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων μέσω της τοποθέτησης απινιδωτών νέας γενιάς σε αθλητικούς χώρους και πολυσύχναστα σημεία του νησιού. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία με στόχο τη μείωση των αιφνίδιων θανάτων μέσω της εγκατάστασης απινιδωτών και της εκπαίδευσης του κοινού στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.



Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των πολιτών στην παροχή πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, σε στενή συνεργασία με τοπικούς φορέων της Κρήτης, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε εκτενώς η σημασία της διάθεσης σύγχρονου εξοπλισμού και η επιτακτική ανάγκη στήριξης δράσεων που ενισχύουν την πρόληψη και την υγειονομική ασφάλεια στην περιοχή.



Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ενίσχυση της πρόληψης και η υποστήριξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα. Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, για την πολύτιμη συμβολή και τη συνεχή στήριξή του στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

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