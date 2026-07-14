Γαλλία: Η στιγμή που γιγαντιαίο «σύννεφο-τσουνάμι» χτυπά τις ακτές -Έτρεχαν να φύγουν οι λουόμενοι

Αυτή είναι η στιγμή που ένα γιγαντιαίο «σύννεφο-τσουνάμι» σαρώνει παραλία της Γαλλίας, με τους πανικόβλητους τουρίστες να τρέπονται σε φυγή.

Βίντεο από την παραλία του Αντάι δείχνει λουόμενους να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι την ακτή, καθώς εκδηλώνεται η galerne, ένα βίαιο μετεωρολογικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από απότομη πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους.

«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά ο άερας δυνάμωσε»

Στο βίντεο διακρίνονται οι τουρίστες στις ακτές της Χώρας των Βάσκων να αρπάζουν βιαστικά τα φουσκωτά και τις πετσέτες τους, προσπαθώντας να βρουν ασφαλές καταφύγιο.





«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά ο αέρας δυνάμωσε, ο κόσμος σηκώθηκε και άρχισε να φεύγει, ενώ ο ουρανός σκοτείνιασε. Είχαμε λιακάδα, αλλά μέσα σε μια στιγμή συννέφιασε και καλύφθηκε από ομίχλη» δήλωσε μια γυναίκα στο Franceinfo.

«Ήταν εντυπωσιακό, αλλά και πολύ ανησυχητικό. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη galerne στην παραλία, όμως η ένταση αυτού του φαινομένου δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχαμε ζήσει μέχρι σήμερα» δήλωσε ένας άνδρας.





Μέσα σε λίγα λεπτά η θερμοκρασία έπεσε κατά 15 βαθμούς Κελσίου

Οι λουόμενοι, που απολάμβαναν θερμοκρασίες έως και 38 βαθμών Κελσίου την Κυριακή, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με ομπρέλες που παρασύρονταν από τον αέρα, σύννεφα άμμου που περιόριζαν την ορατότητα και μια εντυπωσιακά γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας κατά 15 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις έξι λεπτά.

🔴 INFO - #Météo : Hier, une spectaculaire #galerne (Vent froid) a balayé la grande plage d'#Hendaye en quelques instants, provoquant une chute de température de plus de 15 °C. 🇫🇷🌬️🌡️ pic.twitter.com/2KTm62zX2C — FranceNews24 (@FranceNews24) July 13, 2026





Το ίδιο φαινόμενο σημειώθηκε και στο Μπιαρίτζ, το οποίο λίγο νωρίτερα είχε καταγράψει νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 42,9 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε λίγα λεπτά, ένας ισχυρός δυτικός άνεμος έριξε τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.

Οι galernes εκδηλώνονται στις ακτές της Χώρας των Βάσκων όταν ψυχρές αέριες μάζες από τον Βισκαϊκό Κόλπο εισέρχονται πάνω από την ιδιαίτερα θερμή ξηρά, προκαλώντας βίαιες ριπές ανέμου που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 95 χιλιόμετρα την ώρα.

Μετεωρολόγος: «Είναι ένα πραγματικά καθηλωτικό φαινόμενο»

«Πρόκειται για ένα πραγματικά καθηλωτικό φαινόμενο – το έχω ζήσει και ο ίδιος», δήλωσε στην εφημερίδα 20 Minutes ο μετεωρολόγος της Météo-France, Σεμπαστιάν Λεάς. «Βλέπεις ένα τείχος υγρασίας να πλησιάζει από την ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί να γίνει ορατό περίπου δέκα λεπτά πριν από την εκδήλωση της καταιγίδας, αλλά όχι μία ώρα νωρίτερα.»

Όπως πρόσθεσε: «Στο Αντάι η θερμοκρασία ήταν περίπου 39 βαθμοί Κελσίου και ο άνεμος γύρισε προς τη θάλασσα, φέρνοντας πολύ ψυχρότερες και πιο υγρές αέριες μάζες. Έτσι, η ξηρή ζέστη μετατράπηκε σχεδόν ακαριαία σε δροσερό και υγρό αέρα».

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