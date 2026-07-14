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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Χωρίς ρεύμα για ώρες αρκετές περιοχές - Έντονη ανησυχία για τις ευπαθείς ομάδες

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clock 18:33 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου, με κατοίκους και επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς η ηλεκτροδότηση παραμένει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες, την ώρα μάλιστα που αρκετοί αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται επικίνδυνη, καθώς δεν λειτουργούν οι ιατρικές συσκευές.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κνωσός που βρίσκεται μεταξύ των σημείων που αντιμετωπίζουν πολύωρες διακοπές ρεύματος.  Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών το πρόβλημα δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ, όπως ενημερώθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ, συνεργεία βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε στύλο ρεύματος.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Από τις πρωινές ώρες διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε τμήματα της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ γενική βλάβη έχει επηρεάσει και τη Βιομηχανική Περιοχή, με επιπτώσεις και σε σημεία του κέντρου της πόλης.

Οι πολύωρες διακοπές προκαλούν έντονη αναστάτωση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τους πολίτες να αναμένουν την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, εν μέσω μάλιστα και υψηλών θερμοκρασιών.

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