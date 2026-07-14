ΟΦΗ: Συγκινητική επίσκεψη στην Ογκολογική Κλινική Παίδων

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Μια ξεχωριστή επίσκεψη πραγματοποίησε ο ΟΦΗ, ο οποίος σε συνεργασία με την «Παρέα της Αγάπης» βρέθηκε στο πλευρό των παιδιών της Ογκολογικής Κλινικής Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Παναγιώτης Κατσίκας και Νίκος Μαρινάκης επισκέφθηκαν τους μικρούς μαχητές, μεταφέροντας μαζί τους το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, χαρίζοντας στιγμές χαράς, χαμόγελα και αισιοδοξία.

Με το μήνυμα «Εσείς είστε οι πραγματικοί νικητές!», ο ΟΦΗ θέλησε να εκφράσει τον θαυμασμό και τη στήριξή του στα παιδιά που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα, σε μια κίνηση με έντονο κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα.