Ο πρίγκιπας Χάρι αποκαλύπτει τη συμβουλή ανατροφής της Νταϊάνα που εφαρμόζει στα παιδιά του

Ο Πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι εκφράζει την αγάπη του στα παιδιά του με τον ίδιο τρόπο που το έκανε η μητέρα του, η αείμνηστηπριγκίπισσα Νταϊάναόταν εκείνος ήταν μικρός.

Prince Harry reveals parenting tip from Princess Diana that he uses for his own kids https://t.co/gJ0DMdv4jd pic.twitter.com/Sp8lpSns6J — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 14, 2026

Μιλώντας στο podcast του πρώην παίκτη της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας, Τζο Μάρλερ, ο δούκας του Σάσεξ, όπως αναφέρει ηDaily Mail εξήγησε ότι στις δύσκολες ημέρες φροντίζει να αγκαλιάζει ακόμη πιο σφιχτά τα παιδιά του.«Όταν μια ημέρα είναι δύσκολη, ένα πράγμα που κάνω πάντα είναι να σφίγγω τα παιδιά μου ακόμη περισσότερο στην αγκαλιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει περιγράψει και στο παρελθόν τις θερμές αγκαλιές της Νταϊάνα, λέγοντας ότι συνήθιζε να κρατά εκείνον και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, «όσο πιο σφιχτά μπορούσε».

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