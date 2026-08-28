Περιφέρεια Κρήτης: Ευρεία σύσκεψη για την ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της ΠΟΠ Γραβιέρας Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με αποκλειστικό αντικείμενο τη σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη Γραβιέρα Κρήτης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Η Γραβιέρα Κρήτης αποτελεί βασικό στήριγμα της αιγοπροβατοτροφίας, της απασχόλησης και της οικονομίας των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του νησιού. Ωστόσο, το προϊόν αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, όπως απομιμήσεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά, αθέμιτη χρήση της ονομασίας, ανομοιογένεια στην ποιότητα και κατακερματισμένη προβολή, ενώ παράλληλα απουσιάζουν αξιόπιστα στοιχεία για την παραγωγή, την κατανάλωση και τις εξαγωγές.

Η ίδρυση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στοχεύει να φέρει στο ίδιο τραπέζι όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός κοινών μηχανισμών παρακολούθησης της αγοράς, νομικής προστασίας της ονομασίας και ενιαίας στρατηγικής προβολής. «Μια αναγνωρισμένη Διεπαγγελματική Οργάνωση αποκτά θεσμική φωνή στις διαβουλεύσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα, οδηγώντας σε ενισχυμένη διαπραγματευτική δύναμη, καλύτερες τιμές και μεγαλύτερο εισόδημα για τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους. Αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στη διατήρηση της κρητικής κτηνοτροφίας και γαστρονομικής κληρονομιάς», τόνισε ο Σταύρος Τζεδάκης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό Σπύρος Μπαλαντίνος, το μέλος ΔΣ της ΕΘΕΑΣ και Αντιπρόεδρος ΔΣ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βέροιας "Venus Growers" Χρήστος Γιαννακάκης, ο Αλέξανδρος Στεφανάκης από το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) και η Διευθύντρια Ερευνών ΙΚΕ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από το Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων, Σμαράγδα Σωτηράκη.

Το παρών έδωσαν επίσης εκπρόσωποι των τυροκομείων της Κρήτης. Συγκεκριμένα συμμετείχαν ο Περίανδρος Καμπουράκης (Καργάκης Μανούσος & ΣΙΑ ΟΕ), η Χαρούλα Κοσκινά και η Εριέτα Μαρή (Κοσκινάς Εμμανουήλ), ο Νίκος Βογιατζιδάκης (Βογιατζιδάκης), ο Κωνσταντίνος Στειακάκης (Στειακάκης Κωνσταντίνος), ο Ηλίας Μαντζουνέας (Αμάρι Γαλακτομική ΑΕΒΕ) και ο Παύλος Σκουλάς (Συνεταιρισμός Ανωγείων).

Από την πλευρά των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Φωτάκης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Σοφία Λαμπρινίδη, η Προϊσταμένη Κτηνιατρικής και ΚΔΥ Ειρήνη Ελληνάκη, καθώς και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Π.Ε. Ρεθύμνης Χαράλαμπος Πίτερης.

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