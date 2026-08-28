Associated Press: Αφιέρωμα για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου και τη φανουρόπιτα

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, το Associated Press παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στην ιδιαίτερη θέση που εξακολουθεί να κατέχει η παράδοση στη ζωή των πιστών στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, ο ανταποκριτής του στην Ελλάδα επισκέφτηκε μία εκκλησία και παρακολούθησε τη λειτουργία του Αγίου Φανουρίου στο Ίλιομ 10 βορειοδυτικά της Αθήνας, όπως αναφέρει.

Χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται κάθε χρόνο στους ναούς που είναι αφιερωμένοι στον Άγιο, κρατώντας φανουρόπιτες για ευλογία και έχοντας μαζί τους ευχές που, πολλές φορές, δεν μοιράζονται ούτε με τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους.

Image

Το αφιέρωμα του Associated Press καταγράφει τη γιορτή, την προετοιμασία και προσφορά της φανουρόπιτας, αλλά κυρίως τις διαφορετικές προσδοκίες με τις οποίες οι πιστοί στρέφονται στον Άγιο Φανούριο: από την αναζήτηση ενός χαμένου αντικειμένου έως την αγωνία για την υγεία, την οικογένεια, τα παιδιά και το μέλλον.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου, περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, η θρησκευτική παράδοση συναντά την καθημερινότητα. Οι πιστοί φέρνουν τις σπιτικές τους φανουρόπιτες, οι οποίες ευλογούνται από τους ιερείς και στη συνέχεια μοιράζονται, σε ένα έθιμο που έχει εξελιχθεί σε πράξη πίστης, προσφοράς και κοινωνικής συνύπαρξης.

Μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετέχουν στη γιορτή, το Associated Press φωτίζει μια παράδοση που, αιώνες μετά την εμφάνισή της, εξακολουθεί να συνδέει τη θρησκευτική πίστη με μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη: την ελπίδα ότι κάτι που χάθηκε, κάτι που περιμένουμε ή κάτι που μας βαραίνει μπορεί τελικά να «φανερωθεί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ