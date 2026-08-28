Δήμος Μινώα: Αργούν ακόμη οι λύσεις για κατοικίες και σχολεία - Παρέμβαση Κεγκέρογλου

Ανοιχτές παραμένουν πολλές πληγές στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό του 2021. Περίπου 160 οικογένειες εξακολουθούν να μένουν σε οικίσκους, ενώ μαθητές τριών σχολείων συνεχίζουν τα μαθήματά τους σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Από τα περίπου 3.500 «κίτρινα» κτίρια, μόλις 600 έχουν μέχρι σήμερα λάβει άδεια επισκευής.

Τα προβλήματα της περιοχής τέθηκαν στη Βουλή από τον δήμαρχο Βασίλη Κεγκέρογλου και τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα» Κώστα Γκαντάτσιο, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής. Οι εκπρόσωποι της περιοχής ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών, κάλυψη των εκκρεμών υποθέσεων και επαρκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα:

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» Κώστας Γκαντάτσιος, προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών - Τροποποιήσεις ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και ο Σύλλογος «Η Ελπίδα» κατέθεσαν στην Επιτροπή κοινό υπόμνημα, μεταφέροντας την εμπειρία των σχεδόν πέντε ετών από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και ανέδειξαν τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι, δίνοντας έμφαση στις αναγκαίες αλλαγές για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της περιοχής. Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε από μέρους τους, η αποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου θα κριθεί στην πράξη και από το περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων που θα ακολουθήσουν: «Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί ευκαιρία να διορθωθούν προβλήματα που η εμπειρία του Αρκαλοχωρίου ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο. Δεν αρκεί όμως να δημιουργήσουμε καλύτερους κανόνες για την επόμενη φυσική καταστροφή. Το νέο πλαίσιο πρέπει ταυτόχρονα να δώσει λύση στους ανθρώπους που, σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, εξακολουθούν να περιμένουν την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Για τον λόγο αυτό ζητούμε οι μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου να καλύψουν το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων του σεισμού του Αρκαλοχωρίου και παράλληλα να θεσπιστεί ένα νέο μοντέλο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών: Άμεση πρώτη αρωγή - πιστοποίηση της ζημιάς - δίκαιη αποζημίωση - ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού για την αποκατάσταση - αποτελεσματικός κρατικός έλεγχος - ένας Συντονιστής - ένα Σχέδιο Αποκατάστασης - σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος. Η ευθύνη της Πολιτείας απέναντι σε μια φυσική καταστροφή δεν τελειώνει όταν ολοκληρωθούν οι πρώτες αυτοψίες και καταβληθούν οι πρώτες ενισχύσεις. Τελειώνει όταν αποκατασταθούν τα σπίτια, τα σχολεία, οι υποδομές, η οικονομία και η καθημερινή ζωή της πληγείσας κοινωνίας».

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης του Δήμου για την αποκατάσταση των υποδομών, των σχολικών και δημοτικών κτιρίων, των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των αναγκαίων κατεδαφίσεων και ζητούν:

-Όλοι οι εκκρεμείς φάκελοι του σεισμού του 2021 να μπορούν να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο

-Νέα προθεσμία για την υποβολή αρχικού φακέλου

-Νέα προθεσμία για υπαγωγή στη διαδικασία αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο

-Πραγματική εφαρμογή της αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο

-Αποσύνδεση της σεισμικής αποκατάστασης από άσχετες πολεοδομικές εκκρεμότητες

-Πλήρης και επαρκής στεγαστική αρωγή

-Εξέταση των περίπου 300 εκκρεμών αιτημάτων οικοσκευής

-Ενίσχυση της ευθύνης του ιδιώτη μηχανικού

-Ρύθμιση των προβλημάτων συνιδιοκτησίας

-Στελέχωση και αναδιοργάνωση του ΤΑΕΦΚ και καθιέρωση σαφών και δεσμευτικών προθεσμιών

Παράλληλα, ζητούνται οριζόντιες θεσμικές προβλέψεις ώστε η αποκατάσταση να αφορά το σύνολο της πληγείσας περιοχής και όχι μόνο τη στεγαστική αρωγή:

-Ορισμός Συντονιστή Αποκατάστασης

-Υποχρεωτική Συγκρότηση Σχεδίου Αποκατάστασης

-Απόλυτη προτεραιότητα στα σχολεία και στις δομές των παιδιών

-Προσωρινή στέγαση μέχρι την πραγματική αποκατάσταση

-Επαρκής στελέχωση και ειδική υποστήριξη

-Σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάταξης

-Πρώτη αρωγή για κάθε πραγματική ζημιά

-Δυνατότητα υποβολής της πρώτης αίτησης από τον ίδιο τον πολίτη

-Προστασία της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: "Κάτι πρέπει να αλλάξει"

Απαντώντας στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας αναφέρθηκε στα ζητήματα των πλειστηριασμών, των κατεδαφίσεων και των διαδικασιών αποκατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία του Αρκαλοχωρίου καταδεικνύει την ανάγκη ριζικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ο κρατικός μηχανισμός αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές. Όπως τόνισε, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που θα συνδυάζει την πρόληψη, την άμεση αντιμετώπιση, την αποκατάσταση και, τελικά, την κοινωνική και οικονομική ανάταξη της πληγείσας περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, σημειώνοντας ότι η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα εξακολουθούν να αποτελούν βασικά εμπόδια στην αποκατάσταση. Όπως επισήμανε, η στελέχωση των υπηρεσιών είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί χωρίς παράλληλη απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε την πρόταση για τη δημιουργία Μητρώου Μηχανικών, με συγκεκριμένα κριτήρια ανά έδρα Τεχνικού Επιμελητηρίου ή τμήματος ΤΕΕ, ώστε να υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός εκτιμητών και ελεγκτών που θα μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα μετά από κάθε φυσική καταστροφή.

Αναφερόμενος στη fast track αποζημίωση ανά τετραγωνικό μέτρο για τα κίτρινα κτίρια χωρίς βλάβες στον φέροντα οργανισμό, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότητα μιας ρύθμισης ακυρώνεται όταν στην εφαρμογή της τίθενται πρόσθετες προϋποθέσεις που περιορίζουν την αξιοποίηση της. «Είναι χαρακτηριστικό ότι προβλέπεται η χρήση της διαδικασίας μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η μη χρήση σκαλωσιών ή ικριωμάτων. Όμως, υπάρχει επισκευή κτιρίου που δεν χρειάζεται ικρίωμα; Αν οι προϋποθέσεις ακυρώνουν στην πράξη τη ρύθμιση, τότε δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της», σημείωσε με νόημα.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος παρουσίασε την πραγματική εικόνα της περιοχής, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό: Από τους ελέγχους σε περίπου 8.500 ακίνητα, περίπου 3.500 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και περίπου 750 «κόκκινα». Η σύγκριση με τον σεισμό της Αθήνας του 1999 είναι αποκαλυπτική: για περίπου 6.500 πληγέντα κτίρια λειτούργησαν δώδεκα ΤΑΕΦΚ, ενώ στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας λειτούργησε ουσιαστικά μία μόνο, υποστελεχωμένη ΤΑΕΦΚ. Σήμερα, από περίπου 3.500 «κίτρινα» κτίρια έχουν αδειοδοτηθεί για επισκευή περίπου 600, περίπου 160 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε οικίσκους, ενώ μαθητές τριών σχολείων συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: