Στην Αθήνα για επαφές σε Υπουργεία ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ι. Μαλανδράκης

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Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από τη Παρασκευή 28 Αυγούστου έως και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω μετάβασής του στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝ, της οποίας είναι Αντιπρόεδρος Α΄.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Τ.Α. (Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε.), της οποίας ο Δήμαρχος είναι μέλος.

Παράλληλα, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις στο ΥΠΕΣ, για τις υπό ένταξη Μελέτες του Δήμου σε χρηματοδοτικό εργαλείο.

Κατά την απουσία του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιο Καλαϊτζάκη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

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