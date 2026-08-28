Το Ισραήλ χτύπησε Συρία και Τουρκία – «Δεν έλαβαν το μήνυμα»

Στο «κόκκινο» συνεχίζουν να βρίσκονται οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ με βαριές απειλές και δηλώσεις εκατέρωθεν από τους ηγέτες των δύο χωρών με φόντο τη Συρία. Πρόσφατα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως κανείς δεν μπορεί να περιορίσει την Τουρκία, αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία... προκαλώντας το χτύπημα του Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχουαφού επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στη Συρία για λόγους ασφαλείας, χθες εξαπέλυσε πυρά από τα Υψίπεδα του Γκολάν κατά της Μπέιτ Τζιν της Συρίας. Οι οβίδες εκτοξεύτηκαν από τα κατεχόμενα και είχαν κατεύθυνση τον στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη.

Σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά με δήλωση - μήνυμα προς Τουρκία και Συρία, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

«Αποφάσισα ότι θα δημιουργήσουμε μια «ζώνη ασφαλείας» στη Συρία ενάντια στην πιθανότητα μιας «τζιχαντιστικής εισβολής» από την συριακή περιοχή. Και στη βόρεια Συρία υπάρχει η Τουρκία», σημείωσε σε συνέντευξή του ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία

Netanyahu on Türkiye and Syria:







I decided that we would establish a "security zone" in Syria against the possibility of a "jihadist invasion" from the Syrian area.







And in northern Syria there is Türkiye; it has a certain area there.







I do not want to see Türkiye coming south.… pic.twitter.com/6BjONlM9g7 — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026

Όπως είπε η Τουρκία «έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Δεν θέλω να τη δω να έρχεται νότια. Το είπα αυτό και το μετέφερα και στο «συριακό καθεστώς»: μην κατεβείτε, μην τους αφήσετε να έρθουν νότια. Το μετέφερα και στους Τούρκους».

«Υπήρχε ένα συγκεκριμένο status quo, αλλά αυτοί το έσπασαν ή σκόπευαν να το σπάσουν. Έστειλα ένα μήνυμα — μέσω των Αμερικανών, με άλλα μέσα, αλλά και απευθείας στη Συρία — ότι δεν θα ανεχτούμε την τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία.

Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη και έπρεπε να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε, στην ορολογία μας, κινητικούς τρόπους. Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους», ανέφερε εννοώντας τη χρήση στρατιωτικών μέσων.

«Όταν είσαι ισχυρός σε σέβονται»

«Δεν επιδιώκω αντιπαράθεση, αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού. Αν θέλεις να υπερασπιστείς το Κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού - και των εχθρών σου», διεμήνυσε ο Νετανιάχου.

«Επειδή οι προθέσεις αλλάζουν. Και ξέρεις πότε αλλάζουν; Όταν είσαι αδύναμος. Σου επιτίθενται όταν είσαι αδύναμος και σε σέβονται όταν είσαι δυνατός. Κάνουν επίσης ειρήνη με τους ισχυρούς».

«Δεν κάνεις ειρηνευτικές συμμαχίες με τους αδύναμους. Επομένως, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τη δύναμή μας».

«Η πραγματικότητα αλλάζει ραγδαία. Μια δύναμη καταρρέει, μια άλλη δύναμη ανεβαίνει» δήλωσε αιχμηρά για την Άγκυρα. «Αλλά η πιο σημαντική δύναμη που πρέπει να ανέβει είναι η δική μας», υπογράμμισε.

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