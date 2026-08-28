Κόντης για κλήρωση Europa League: «Δεν θέλουμε να είμαστε απλά εκεί, αλλά να κάνουμε νίκες»

Λίγο μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League, ο Χρήστος Κόντης μίλησε στην COSMOTE TV και στάθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που περιμένουν την ομάδα του. Ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχαϊμ, ενώ θα φιλοξενηθεί από Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε ιστορική τη στιγμή για τον σύλλογο, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, ο ΟΦΗ θα πρέπει να απολαύσει την ευρωπαϊκή του παρουσία.

«Ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Είχαμε πει και πριν πως όποια και να είναι η κλήρωση θα το χαρούμε και θα πάμε να το χαρούμε», ανέφερε αρχικά.

Για τις αναμετρήσεις με Μπενφίκα και Λεβερκούζεν , ο Κόντης τόνισε:

«Προφανώς και Μπενφίκα και Λεβερκούζεν είναι δύο μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Έχουν παίκτες, ποιότητα και εμπειρία. Σίγουρα στο Ντα Λουζ θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μία καλή ομάδα και στην έδρα μας με τους Γερμανούς, θα είναι επίσης πολύ δύσκολο».

Το πρόγραμμα και τα ταξίδια

Ο τεχνικός του ΟΦΗ γνωρίζει ότι η διαχείριση των συνεχόμενων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα.

Τα ταξίδια σε Πορτογαλία, Γαλλία, Αυστρία και Ισραήλ απαιτούν σωστή προετοιμασία, ειδικά σε μία σεζόν όπου ο ΟΦΗ θα πρέπει να συνδυάσει το Europa League με τις εγχώριες υποχρεώσεις του.

«Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα ταξίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί και μετά από τα εκτός έδρας ματς να έχουμε παιχνίδια στην έδρα μας. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί»

Ο Χρήστος Κόντης έστειλε παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία με την οποία θα μπει ο ΟΦΗ στη League Phase.

Οι Κρητικοί δεν θέλουν απλώς να απολαύσουν την ιστορική τους συμμετοχή. Θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν αποτελέσματα.

«Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί. Θέλουμε το Europa League και γι’ αυτό είμαστε εκεί. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα τα χαρούμε και θα παλέψουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Και κατέληξε με μία φράση που αποτυπώνει απόλυτα τη νοοτροπία με την οποία θέλει να προσεγγίσει ο ΟΦΗ τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση:

«Αν δεν στοχεύεις ψηλά, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε νίκες, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν εμπειρίες με παιχνίδια στα πόδια».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ