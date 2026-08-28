Πρίγκιπας Χάρι: Ακολουθεί τα βήματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα με την επιστροφή του στη Βρετανία

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία φέρνει ξανά στην επιφάνεια μια παλιά ομιλία της πριγκίπισσας Νταϊανα, στην οποία είχε περιγράψει πώς ήθελε να συνεχίσει τη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Οι επιλογές του Χάρι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες με όσα είχε περιγράψει τότε η μητέρα του: μια ζωή με μικρότερη έκθεση, έναν συγκεκριμένο ρόλο στη δημόσια σφαίρα και παράλληλα έντονη ενασχόληση με φιλανθρωπικές δράσεις.

Η Νταϊάνα και ο Κάρολος ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 1992. Την επόμενη χρονιά, σε γεύμα του οργανισμού Headway, η πριγκίπισσα μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να περιορίσει τις επίσημες υποχρεώσεις της.

«Στο τέλος αυτής της χρονιάς, όταν θα έχω ολοκληρώσει το ημερολόγιο των επίσημων υποχρεώσεών μου, θα περιορίσω την έκταση της δημόσιας ζωής που έχω μέχρι σήμερα».

Η Νταϊάνα δεν σκόπευε, ωστόσο, να αποσυρθεί από κάθε δημόσια δραστηριότητα. Αντιθέτως, ήθελε να διατηρήσει τη φιλανθρωπική της δράση, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

«Δίνω μεγάλη σημασία στο φιλανθρωπικό μου έργο και σκοπεύω στο μέλλον να επικεντρωθώ σε ένα μικρότερο εύρος τομέων. Τους επόμενους μήνες θα αναζητήσω έναν πιο κατάλληλο τρόπο για να συνδυάσω έναν ουσιαστικό δημόσιο ρόλο με, ελπίζω, μια πιο ιδιωτική ζωή».

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