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ΚΡΗΤΗ

Αρκαλοχώρι: Η εκκλησία του προφήτη Ηλία στο φως της πανσελήνου

πανσέληνος - Αρκαλοχώρι
clock 17:32 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο ισχυρός σεισμός που συγκλόνισε το Αρκαλοχώρι, άφησε πίσω του πολλές πληγές. Ανάμεσα τους και το μικρό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία που δέσποζε στο ύψωμα του χωριού.

Ο τρούλος υποχώρησε όχι όμως και η δύναμη των ανθρώπων. Σήμερα ξαναχτισμένο στέκεται πάλι εκεί ψηλά, σαν να μας λέει πως ό,τι γκρεμίζεται μπορεί να ξαναχτιστεί.

Ο προφήτης Ηλίας κοιτάζει ξανά το Αρκαλοχώρι από ψηλά και χθες βράδυ δεν ήταν μόνος. Η πανσέληνος στεκόταν εκεί μαζί του. Δεν ήταν μόνο ένα υπέροχο σκηνικό ούτε μια υπενθύμιση της σχέσης του ανθρώπου με το θεό και το σύμπαν. Ήταν σαν να θυμούνται όσα πέρασε αυτός ο τόπος και να μας θυμίζουν πως  πάντα μετά το σκοτάδι έρχεται το φως.

πανσέληνος - Αρκαλοχώρι
πανσέληνος - Αρκαλοχώρι

Φωτογραφίες- Κατερίνα Σταυρακάκη

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