Πλοίο κατέβαλε ποσό ρεκόρ 5,3 εκατ. δολαρίων για να περάσει από τη Διώρυγα του Παναμά

Ένα πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο πετρελαίου κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει πιο γρήγορα από τη Διώρυγα του Παναμά, αφού η Aρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου El Niño, δήλωσε χθες, Πέμπτη, η διαχειρίστρια Ίλια Εσπίνο ντε Μαρότα.

«Πραγματοποιήσαμε τρεις μάλλον υψηλές δημοπρασίες πρόσφατα», σημείωσε η Εσπίνο ντε Μαρότα επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι «το υψηλότερο ποσό» που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η νοτιοκορεατική εταιρεία SK Gas δέχθηκε να καταβάλει αυτό το ποσό στη διάρκεια δημοπρασίας προκειμένου το πλοίο της G. Spirit να περάσει κατά προτεραιότητα από τη Διώρυγα του Παναμά την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Διώρυγα λειτουργεί χάρη στο νερό της βροχής που είναι αποταμιευμένο στις τεχνητές λίμνες Γατούν και Αλαχουέλα, το επίπεδο των οποίων έχει μειωθεί εξαιτίας των συνεπειών του φαινομένου Ελ Νίνιο. Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP) ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου θα μειωθεί ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση από τα 36 στα 34 πλοία. Στη συνέχεια από τις 15 Σεπτεμβρίου οι διελεύσεις θα πέσουν στις 32.

Από τη Διώρυγα, μήκους 80 χιλιομέτρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα. Εννέα στις δέκα διελεύσεις από τη Διώρυγα προγραμματίζονται κατόπιν κράτησης. Οι υπόλοιπες θέσεις ή οι διελεύσεις που τροποποιήθηκαν λόγω απρόβλεπτων συνθηκών της τελευταίας στιγμής δημοπρατούνται.

Τον Απρίλιο πλοίο κατέβαλε έως 4 εκατ. δολάρια σε μία από τις δημοπρασίες καθώς βιαζόταν να μεταφέρει υδρογονάνθρακες μετά την αύξηση της ζήτησης που προκλήθηκε λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ. Οι δημοπρασίες «καθορίζονται από την αγορά», σχολίασε η Εσπίνο ντε Μαρότα. «Η Διώρυγα ορίζει μια κατώτατη τιμή και στη συνέχεια το πλοίο που έχει περισσότερο ανάγκη να λάβει άδεια διέλευσης είναι αυτό που ανεβάζει τη δημοπρασία», εξήγησε.

Η ACP επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι η μέση τιμή δημοπρασίας μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026 ήταν περίπου 55.000 δολάρια. Το ποσό αυτό έχει τριπλασιαστεί από τότε.

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