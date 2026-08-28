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ΚΡΗΤΗ

Αγώνας δρόμου στη μνήμη του Στέλιου Τσικνάκη

Στέλιος Τσικνάκης
clock 17:25 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με το μήνυμα «Τρέχουμε για τον τόπο μας», θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας αγώνας δρόμου που είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός νέου - αγαπητού σε όλη την τοπική κοινωνία της Βιάννου - του αδικοχαμένου Στέλιου Τσικνάκη.

Ο συγκεκριμένος αγώνας που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Βιάννου- με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου και της Περιφέρειας Κρήτης- και θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Βιάννο μέσα από μοναδικής ομορφιάς διαδρομές, απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας.

Θα υπάρχουν συνολικά τρεις διαδρομές: Ο παιδικός αγώνας μήκους 1 χλμ, ο αγώνας δρόμου μήκους 5 χλμ και ο αγώνας βουνού που είναι μήκους 14 χλμ.

Οι διοργανωτές καλούν όλους όσους επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του Αθλητισμού, προάγει τον Πολιτισμό και τονίζει τη σημασία της αγάπης που πρέπει να έχουμε όλοι για τη Φύση.

Η ώρα εκκίνησης των αγώνων έχει οριστεί για τις 9.45 π.μ. Οσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν μπορούν να το πράττουν μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.atpro.gr

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με αφορμή την συγκεκριμένη εκδήλωση καλεί όλο τον κόσμο να δηλώσει συμμετοχή τονίζοντας πως:

«Ο αγώνας δρόμου που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου στην Άνω Βιάννο, είναι μια πρωτοβουλία με πολλαπλά μηνύματα και αποδέκτες όλους εμάς.

Είναι μια εκδήλωση αφενός αφιερωμένη στη μνήμη ενός δικού μας παιδιού, του Στέλιου που δυστυχώς «έφυγε» από κοντά μας τόσο νέος και τόσο άδικα.

Είναι αφετέρου και μια γιορτή που θα φέρει όλους όσους συμμετάσχουν πιο κοντά στον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και τη Φύση. Για αυτό καλώ όλους, να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Βιάννου και να έρθουν ως το Νότο προκειμένου να ενωθούμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη παρέα»

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