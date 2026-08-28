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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μαλεβίζι: Στελεχώνονται με 46 υπαλλήλους Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ ΑμεΑ

συμβάσεις
clock 17:17 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις συμβάσεις τους υπέγραψαν 46 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου Μαλεβιζίου, ενισχύοντας σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό των δημοτικών δομών.

Τους εργαζόμενους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος τους καλωσόρισε στην οικογένεια του Δήμου και τους ευχαρίστησε για την επιλογή τους να συμβάλουν στην καθημερινή λειτουργία των δομών που φιλοξενούν και υποστηρίζουν βρέφη, νήπια και παιδιά.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι εργαζόμενοι, επισημαίνοντας ότι η εργασία τους συνδέεται άμεσα με τη φροντίδα, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Στην υπογραφή των συμβάσεων παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου Ελευθέριος Καλλέργης και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Τάσος Λιαδάκης, οι οποίοι καλωσόρισαν επίσης τους εργαζόμενους και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους.

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