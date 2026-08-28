Κρήτη: Στο "πόδι" οι κάτοικοι για τα 8 νέα αιολικά πάρκα με ανεμογεννήτριες 180 μέτρων!

Οδοιπορικό ενημέρωσης στην περιοχή του Μπέμπονα στη Σητεία, με αφορμή την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των νέων αιολικών πάρκων της ΤΕΡΝΑ, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 30/8 με αναχώρηση από τα Πλατανάρια στη Σητεία, στις 8.00 π.μ. και δεύτερο σημείο συνάντησης στις 9.30 π.μ. στην διασταύρωση για Μπέμπονα (πριν τη Χρυσοπηγή).

Κάτοικοι αντιδρούν στην προοπτική, τονίζοντας ότι το έργο θα καταστρέψει την ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή, με επιπτώσεις στο περιβάλλον, στις φυσικές πηγές, στην σπάνια πανίδα και χλωρίδα, στους αρχαιολογικούς χώρους, το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4.

Το έργο που προγραμματίζεται αφορά 8 νέα αιολικά πάρκα με 24 συνολικά γιγάντιες ανεμογεννήτριες (22 των 180 μέτρων, τύπου V150, ισχύος 6 MW και 2 των 125 μέτρων, τύπου V 90, ισχύος 2 MW) που πρόκειται να εγκατασταθούν στους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας, 18 ανεμογεννήτριες στη Σητεία και 6 στην Ιεράπετρα.



Στην περιοχή του Μπέμπονα κοντά στην Χρυσοπηγή και στο Καβούσι σχεδιάζεται να εγκατασταθεί ο αιολικός σταθμός "Κλήρος - Καψα" με 3 ανεμογεννήτριες τύπου V 150 που γειτνιάζει άμεσα με τον οικισμό.

Για το θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη το μέλος της Επιτροπής Αγώνα Γιάννης Κανναβάκης, ο οποίος αντέκρουσε το επιχείρημα της "καθαρής ενέργειας" που επικαλείται η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για "μαύρη και καταστροφική ενέργεια", και προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε χρυσάφι το ρεύμα, το εξάγουμε στη Βουλγαρία γιατί δεν διασφαλίσαμε την αποθήκευσή του και στη συνέχεια το εισάγουμε πανάκριβα.

Ο ίδιος αναρωτήθηκε που θα καταλήξουν τα 950.000 κυβικά μπάζα που θα προκύψουν αν γίνει το έργο.

"Η κάθε ανεμογγενήτρια χρειάζεται 5 στρέμματα χώρο για να τοποθετηθεί, 700 κυβικά μπετόν για να στηθεί και την κατασκευή δρόμων χιλιομέτρων", είπε ο κ. Κανναβάκης.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:

"Το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί από τα τεράστια μηχανήματα, τις θεμελιώσεις από σκυρόδεμα και τους τεράστιου μήκους νέους δρόμους που θα διανοιχτούν. Περιουσίες θα χάσουν την αξία τους. Θα επηρεαστούν οι επιφανειακές απορροές των βρόχινων νερών από την ισοπέδωση των βουνοκορφών και θα παρεμποδίζεται η διείσδυση των νερών προς τους υπόγειους υδροφορείς, που τροφοδοτούν πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις με νερά κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Θα επηρεαστούν ο τουρισμός (ιδιαίτερα ο εναλλακτικός) και ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας της περιοχής (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, μελισσοκομία , ελαιοκομία).



Θα εξοντωθούν ή θα εκτοπιστούν άγρια αρπακτικά πουλιά (χρυσαετοί, όρνια, γυπαετοί, σπιζαετοί κλπ.) και σπάνια είδη χλωρίδας.



Πολιτιστικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, σπήλαια, πηγές, το παγκόσμιο Γεωπαρκο UNESCO της Σητείας ακόμα και το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 κινδυνεύουν από τις ανατινάξεις για την διάνοιξη θεμελίων και κατασκευή των συνοδών έργων (οδοποιία, πλατείες Α/Γ, υπόγεια καλώδια, κέντρα ελέγχου, υποσταθμοι Υ/Σ τάσης).



Τα μέγεθη των έργων και οι συνέπειές τους είναι τόσο μεγάλες που δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αντισταθούμε στην κατασκευή τους και να προστατεύσουμε τις ζωές μας.



Τα έργα δεν πρέπει και δεν πρόκειται να κατασκευαστούν και θα αγωνιστούμε για να το πετύχουμε."

(φωτογραφία αρχείου)

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