Μεσαρά: Δύο κιλά χασίς και δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητας κάνναβης, συσκευασίες με ναρκωτικά και εκατοντάδες έτοιμα τσιγάρα κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών στον Δήμο Φαιστού.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 43 και 45 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Image

Κατά τον έλεγχο των δύο ανδρών και των οχημάτων τους, στην κατοχή του 45χρονου βρέθηκαν συσκευασίες με κάνναβη και τσιγάρα κάνναβης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι τα είχε προμηθευτεί από τον 43χρονο έναντι χρηματικού ποσού, με σκοπό να τα διαθέσει προς πώληση στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Image

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι αλλά και σε αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιεί ο 43χρονος. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά περισσότερα από 2 κιλά και 350 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 112 συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους περίπου 202 γραμμαρίων, καθώς και 201 τσιγάρα κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης και 1.450 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν ακόμη δύο φορτηγά οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Image

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 43χρονος διαθέτει άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης για το 2026. Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ηρακλείου, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες θα εξεταστούν εργαστηριακά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς – Έφτασαν ενισχύσεις - "Κλειδώνουν" τα δάση

S.O.S στην Κρήτη: Κλειστό το Δικταίο Άντρο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 5)

Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον ευρωπαίο ΟΦΗ