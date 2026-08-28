Μ. Κεφαλογιάννης στο Ράδιο Κρήτη: Πολιτική σταθερότητα έναντι τουρκικών προκλήσεων και οικονομικής αβεβαιότητας

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Στις γεωπολιτικές προκλήσεις της Τουρκίας, τη στρατηγική σημασία της επερχόμενης εκλογικής μάχης αλλά και στα κρίσιμα στοιχήματα της οικονομίας αναφέρθηκε εκτενώς ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Κρήτη και τον δημοσιογράφο Λευτέρη Βαρδάκη.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέλυσε τις τρέχουσες εξελίξεις, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για την εθνική στρατηγική της χώρας όσο και για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

«Η Τουρκία ξεπερνά τα όρια – Απαιτείται ευρωπαϊκή εγρήγορση»

Ανοίγοντας το κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Κεφαλογιάννης, υπό την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Όπως τόνισε, η τουρκική πλευρά συστηματικά κλιμακώνει τις προκλήσεις της, επιχειρώντας να επιβάλλει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και να αμφισβητήσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, με ιδιαίτερη στόχευση στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι οι ελληνικές θέσεις είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ σημείωσε ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να διεθνοποιήσει την τουρκική προκλητικότητα, μετατρέποντάς τη σε ευρωτουρκικό ζήτημα. «Η Ευρώπη οφείλει να λάβει ξεκάθαρα και αυστηρά μέτρα σε περίπτωση που η Άγκυρα συνεχίσει να παραβιάζει τη νομιμότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στα ευρωπαϊκά όργανα για τη συμμόρφωση της γειτονικής χώρας με τις διεθνείς αποφάσεις.

Η εκλογική μάχη και το διακύβευμα της σταθερότητας

Περνώντας στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης έθεσε ως βασικό δίλημμα της κάλπης τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας και της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα δεν έχει το περιθώριο να κυλήσει σε περιπέτειες ή σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, δεδομένου του ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών με όπλο το έργο της, στοχεύοντας σε μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την πρόοδο της χώρας. «Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, οι πολίτες θα συγκρίνουν και θα αξιολογήσουν ποιος μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας», επεσήμανε.

Οικονομία: Ανάπτυξη με κοινωνική στήριξη

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στις καλές επιδόσεις της Ελληνικής οικονομίας και το νοικοκύρεμα που γίνεται από την κυβέρνηση ενώ απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τα υπερπλεονάσματα και την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων απάντησε ότι εξοικονομούνται 800 εκατ το χρόνο τα οποία θα επιστραφούν στην κοινωνία. Επεσήμανε επίσης ότι η ελληνική οικονομία επιδεικνύει σημαντική ανθεκτικότητα, με βασικούς πυλώνες την επενδυτική βαθμίδα, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις εξαιρετικές επιδόσεις του τουρισμού.

Ωστόσο, ο κ. Κεφαλογιάννης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, συνδυάζοντας την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή αλλά με στόχευση και στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Μανόλης Κεφαλογιάννης έστειλε ένα μήνυμα ενότητας προς τους Κρητικούς, τονίζοντας ότι με σοβαρότητα, εθνική ομοψυχία και σταθερά βήματα, η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τις συμπληγάδες των κρίσεων και να θωρακίσει το μέλλον της.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του Μανώλη Κεφαλογιάννη στο Ράδιο Κρήτη:

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