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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Ο Κόντρο έρχεται Ηράκλειο για να υπογράψει - Διάψευση για Μπακασέτα

κοντρο
clock 11:16 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οριστική είναι η συμφωνία του ΟΦΗ για την απόκτηση του Κενάν Κόντρο, καθώς η Κρητική ομάδα τα βρήκε με τη Φερεντσβάρος και ολοκληρώνεται μία μεταγραφή που αποτέλεσε βασική επιθυμία του Χρήστου Κόντη.

Ο 33χρονος Βόσνιος φορ αναμένεται εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για να μπει στην τελική ευθεία η απόκτησή του. Ο Κόντρο θα περάσει αρχικά από τις ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του, διάρκειας δύο ετών, και θα ανακοινωθεί επίσημα από τον ΟΦΗ.

Διάψευση για Μπακασέτα

Τις τελευταίες ώρες υπήρξε μεγάλη φημολογία περί ενδιαφέροντος του ΟΦΗ για τον αρχηγό της Εθνικής, Τάσο Μπακασέτα, όμως κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Από τον ΟΦΗ τονίζουν πως δεν ξέρουν από πού προέρχεται καν το θέμα, καθώς ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία ούτε με τον παίκτη ούτε με τον Παναθηναϊκό, αφού η απόκτηση του δεν έχει τεθεί καν ως ενδεχόμενο από τους Κυπελλούχους.

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