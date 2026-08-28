Όταν η φάρσα γυρίζει μπούμερανγκ: Μετεωρολόγος "καταρρέει" από τα γέλια σε ζωντανή μετάδοση (βίντεο)

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Ένα επικό τηλεοπτικό ατύχημα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Όσμπορν, μετεωρολόγο του αμερικανικού δικτύου WABI-TV.

Μια εσωτερική φάρσα μεταξύ συναδέλφων εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αστεία viral βίντεο της χρονιάς.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Θέλοντας να πειράξει τον παρουσιαστή Τζος Γκάμπαρντ επειδή μιλούσε ακατάπαυστα, ο Όσμπορν έβαλε να παίξει στα ηχεία του στούντιο τον χαρακτηριστικό ήχο «wa-wa-wa» από το Charlie Brown.

Αντί όμως για ένα σύντομο κλιπ 5 δευτερολέπτων, επέλεξε κατά λάθος μια συλλογή διάρκειας μίας ώρας, η οποία επαναλάμβανε τον ήχο αυτόματα.

Νευρικό γέλιο στον αέρα

Ο ήχος άρχισε να αντηχεί ξανά την ώρα που ο Όσμπορν παρουσίαζε ζωντανά τον καιρό. Η συνειδητοποίηση του λάθους προκάλεσε στον μετεωρολόγο ένα ανεξέλεγκτο νευρικό γέλιο.

Ανίκανος να αρθρώσει λέξη, άρχισε να βγάζει τσιριχτούς ήχους και να ζητά συγγνώμη, πριν τελικά εξαφανιστεί εντελώς από το πλάνο για να συνέλθει.

Ο συνάδελφός του σχολίασε με χιούμορ στον αέρα: «Τι απέγινε ο επαγγελματισμός σου, Πάτρικ;».

Παγκόσμιο viral

Το αυθόρμητο blooper συγκέντρωσε αμέσως εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το YouTube. Οι χρήστες αποθέωσαν τους δύο δημοσιογράφους για την αυθεντική τους αντίδραση, αποδεικνύοντας ότι η ζωντανή τηλεόραση κρύβει πάντα τις πιο απρόβλεπτες στιγμές.

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