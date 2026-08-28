ΕΦΚΑ: Έτσι θα κυνηγά τους κακοπληρωτές

Με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και με μπλοκάρισμα της δραστηριότητα επιχειρεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών να διεκδικήσει την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων χρεών προς τον ΕΦΚΑ.

Όπως έγραψε το Σin, το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30 Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 52,43 δισ. ευρώ, από 51,79 δισ. ευρώ, που ήταν την 31η Μαρτίου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 639,09 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην αύξηση των πρόσθετων τελών κατά 401,66 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο του ΚΕΑΟ

Για να πιέσει τους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους το ΚΕΑΟ εφαρμόζει ένα σχέδιο πιέσεων αλλά και αναγκαστικών μέτρων και συγκεκριμένα:

Ενημέρωση του οφειλέτη. Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. Οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι τον Ιούνιο του 2026 έχουν αποσταλεί συνολικά 3.296.559 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026 εστάλησαν 81.269 Ατομικές Ειδοποιήσεις.

Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Αρχικά γίνεται εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα. Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.

Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη. Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.

Στη συνέχεια, με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

Το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου.

Η συμπεριφορά του οφειλέτη: αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών) και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.

Η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών

Για να αποτραπεί η δημιουργία νέων χρεών, το Κ.Ε.Α.Ο. εφαρμόζει το μέτρο της αναστολής της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής τους.

Επιβάλλεται κυρίως σε εργοδότες που αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ και αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης στρατηγικών εισφοροδιαφυγής.

Πέραν του περιορισμού της συσσώρευσης οφειλών, σημαντικό όφελος από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση της εισπραξιμότητας των οφειλών.

Πηγή: sofokleousin.gr

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