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ΚΡΗΤΗ

Κοινωνική αντίδραση στα Μεγάλα Χωράφια: Κλείνουν τον ΒΟΑΚ για την κατάργηση της μοναδικής στάσης ΚΤΕΛ

ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΒΟΑΚ
clock 14:08 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε δυναμικές κινητοποιήσεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προχωρούν οι κάτοικοι στα Μεγάλα Χωράφια και τις γύρω περιοχές, αντιδρώντας στην ξαφνική κατάργηση της μοναδικής στάσης λεωφορείου στο τμήμα από τη Σούδα έως τις Καλύβες.

Η απόφαση αυτή αφήνει χωρίς συγκοινωνιακή σύνδεση μια ολόκληρη σειρά χωριών, όπως τα Άπτερα, τον Στύλο, το Πρόβαρμα, το Νέο Χωριό και τους Αρμένους.

Η συγκεκριμένη στάση αποτελούσε κομβικό σημείο εξυπηρέτησης για τη γραμμή Χανιά - Ρέθυμνο και αντίστροφα.

Η πρωτοβουλία της διαμαρτυρίας ξεκίνησε από απλούς πολίτες, οι οποίοι καταγγέλλουν «πολιτική ανικανότητα και αδιαφορία» από την πλευρά των αρμοδίων.

Τις επόμενες 3-4 ημέρες, θα προχωρήσουΝ σε συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού για περίπου μισή ώρα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της στάσης του ΚΤΕΛ.

Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την άμεση επαναφορά της στάσης, καθώς η κατάργησή της υποβαθμίζει την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις τους.

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