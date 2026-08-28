Μεγάλη Βρετανία: Απέσυρε ο Μπέρναμ τη στήριξή του στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα

Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται να υπαναχωρεί από τη θέση που είχε διατυπώσει εδώ και χρόνια υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας πλέον ότι η απόφαση για το μέλλον των γλυπτών ηλικίας 2.500 ετών ανήκει στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει το 2023 ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς δεσμεύσεις», ενώ ήδη από το 2002 είχε υποστηρίξει την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στους Financial Times αυτή την εβδομάδα, ο Μπέρναμ εμφανίστηκε να αποστασιοποιείται από την προηγούμενη θέση του.





«Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι;», δήλωσε, προσθέτοντας: «Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα».

Η θέση του για τη βρετανική νομοθεσία



Ο Μπέρναμ είχε στηρίξει στο παρελθόν νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του British Museum Act του 1963, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα του Βρετανικού Μουσείου να παραχωρεί οριστικά αντικείμενα από τη συλλογή του.

Στόχος της πρωτοβουλίας, την οποία είχε υποστηρίξει ως βουλευτής των Εργατικών, ήταν να αρθεί το συγκεκριμένο νομικό εμπόδιο και να δοθεί στους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου η δυνατότητα να αποφασίσουν για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.





Η ιστορία των Γλυπτών



Τα Γλυπτά του Παρθενώνα μεταφέρθηκαν στη Βρετανία στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Λόρδο Έλγιν, Σκωτσέζο αριστοκράτη και τότε πρεσβευτή της Βρετανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η νομιμότητα της απομάκρυνσής τους από την Ακρόπολη αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο έντονης διαμάχης μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, με την Αθήνα να ζητά την επανένωση των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Από τον Μπέρναμ στον Μπόρις Τζόνσον



Η σημερινή τοποθέτηση του Μπέρναμ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο παρελθόν είχε βρεθεί μεταξύ των Βρετανών πολιτικών που τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών.

Υπέρ της επιστροφής τους είχε ταχθεί στο παρελθόν και ο Μπόρις Τζόνσον, αν και η συγκεκριμένη θέση του είχε διατυπωθεί ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, όταν είχε γνωρίσει και τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία είχε συνδέσει όσο λίγοι την πολιτική της πορεία με την εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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