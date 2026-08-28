Κ. Τσουκαλάς στο Ράδιο Κρήτη για 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο: Αφετηρία νέας εκλογικής και πολιτικής αντεπίθεσης

Στο Ηράκλειο χτυπά η «καρδιά» του ΠΑΣΟΚ ενόψει της 3ης Σεπτεμβρίου, με το ΠΑΣΟΚ να προετοιμάζει μια μαζική πολιτική εκδήλωση με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη 101.5 και τον Λευτέρη Βαρδάκη, αναλύοντας τον οδικό χάρτη του κινήματος προς τη ΔΕΘ, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος και τη στρατηγική απάντηση στις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο φετινός εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο δεν αποτελεί μια απλή επετειακή εκδήλωση, αλλά την αφετηρία μιας νέας εκλογικής και πολιτικής αντεπίθεσης καθώς στην Κρήτη χτυπά η καρδιά των Δημοκρατικών πολιτών.

Η επιλογή της Κρήτης όπως είπε φέρει διπλό συμβολισμό. Τιμά τους διαχρονικούς, ισχυρούς δεσμούς του νησιού με τη δημοκρατική παράταξη και στέλνει μήνυμα ανασύνταξης από την περιφέρεια. Πολυπληθή κομματικά κλιμάκια και πρωτοκλασάτα στελέχη θα βρίσκονται από το Σαββατοκύριακο στους νομούς της Κρήτης ώστε να έχουν επαφές με φορείς και πολίτες.

Στο κρίσιμο μέτωπο της οικονομίας, ο Εκπρόσωπος Τύπου εξαπέλυσε βέλη τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «την κερκόπορτα για τα funds την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ την έκανε λεωφόρο».Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και στις δημοσκοπήσεις ο κ. Τσουκαλάς εμφανίστηκε αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος και αξιόπιστος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν «κατεψυγμένο διπολισμό». Χρειάζεται μια εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης με ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα» τόνισε χαρακτηριστικά. Επίσης κατήγγειλε τις προσπάθειες πολιτικών αντιπάλων να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό συμβαίνει επειδή γνωρίζουν ότι είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να επιφέρει πραγματική πολιτική αλλαγή.

"Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις γίνονται στην κοινωνία. Η μαζικότητα της εκδήλωσης στο Ηράκλειο θα δώσει την πιο ηχηρή απάντηση για το ποιος ηγείται της προοδευτικής ανατροπής από την Κρήτη" κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στην κλιμάκωση της αναθεωρητικής ρητορικής της Τουρκίας, σημείωσε πως "τα "ήρεμα νερά” έγιναν θολά νερά και τώρα έχουν γίνει δυστυχώς άγρια νερά, με μια συνεχώς εντεινόμενη προκλητικότητα εκ μέρους Τουρκίας". "Σήμερα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να παρακαλάει για ένα ραντεβού με τον κ.Τραμπ, ενώ ο Ερντογάν κάνει όποτε θέλει. Βλέπουμε μια Τουρκία, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια άλλη σχέση. Εμείς τι λέμε: θέλουμε καλή σχέση, αλλά να μην διαταραχθεί ο συσχετισμός και η ισορροπία ισχύος. Φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και καλούμε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας".

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του Κώστα Τσουκαλά στο Ράδιο Κρήτη:

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