Ο Σταύρος Αρναουτάκης για την μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ

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Συγχαρητήριο μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την πρόκριση του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

Σε αυτό αναφέρει:

Θερμά συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, στους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία για το κρητικό ποδόσφαιρο.

Η πρόκριση της ομάδας στη League Phase του Europa League αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον ιστορικό σύλλογο και τον αθλητισμό της Κρήτης συνολικά. Η σπουδαία αυτή επιτυχία επιβραβεύει την προσπάθεια, την επιμονή, τη σκληρή δουλειά και την πίστη στις δυνατότητες της ομάδας.

Ο ΟΦΗ, με την ιστορία και τη δυναμική του, θα εκπροσωπήσει επάξια την Κρήτη και το ελληνικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλους τους Κρητικούς.

Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στη νέα ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

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