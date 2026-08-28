Europa League: Live η κλήρωση του ΟΦΗ στη League Phase

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τον ΟΦΗ! Η Κρητική ομάδα μετά την ιστορική πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ετοιμάζεται να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.

Στις 2 το μεσημέρι, στο Μονακό, η κληρωτίδα της UEFA ανοίγει και ο ΟΦΗ θα βρεθεί ανάμεσα σε 36 ομάδες, έχοντας πλέον εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του παρουσία στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Κρητικοί βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και περιμένουν να δουν ποιοι ευρωπαϊκοί «γίγαντες», αλλά και ποιοι πιο βατοί αντίπαλοι, θα βρεθούν στον δρόμο τους.

Ο ΟΦΗ έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ, με συντελεστή 9.682 και την 34η θέση στην κατάταξη των ομάδων που προκρίθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι στο ευρωπαϊκό του ταξίδι θα βρει απέναντί του ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης.

Στο πρώτο γκρουπ δεσπόζουν ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Λιόν και η Μαρσέιγ, ενώ σε αυτό βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, τον οποίο πάντως ο ΟΦΗ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς οι ομάδες από την ίδια χώρα δεν κληρώνονται μεταξύ τους.

Ισχυρές παρουσίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα γκρουπ, με τη Σέλτικ, τη Σάλτσμπουργκ, τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, την Κρίσταλ Πάλας, την Μπόρνμουθ, τη Σάντερλαντ και τη Θέλτα να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών αντιπάλων.









Τα βασικά της κλήρωσης







36 ομάδες συμμετέχουν στη League Phase.







Οι 36 ομάδες χωρίζονται σε 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9 ομάδων.







Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με 8 διαφορετικούς αντιπάλους.







Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.







Από κάθε γκρουπ, ο ένας αντίπαλος θα είναι εντός έδρας και ο άλλος εκτός έδρας.







Συνολικά ο ΟΦΗ θα δώσει 8 αγώνες: 4 στο Ηράκλειο και 4 εκτός έδρας.















Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν







Κατά κανόνα, δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα.







Κάθε ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει το πολύ δύο ομάδες από την ίδια άλλη χώρα.







Η κατάταξη των ομάδων στα γκρουπ βασίζεται στον συντελεστή UEFA των συλλόγων.







Τι ισχύει για τον ΟΦΗ







Ο ΟΦΗ βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, άρα θα πάρει:







2 αντιπάλους από το 1ο γκρουπ + 2 από το 2ο + 2 από το 3ο + 2 από το 4ο.

Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase:

1ο γκρουπ δυναμικότητας







Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 105.000







Μπενφίκα (Πορτογαλία) 90.000







Γιουβέντους (Ιταλία) 72.250







Μίλαν (Ιταλία) 66.000







Λιόν (Γαλλία) 65.750







Αλκμααρ (Ολλανδία) 62.875







Ολυμπιακός (Ελλάδα) 62.250







Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 57.000







Μαρσέιγ (Γαλλία) 54.000

2ο γκρουπ δυναμικότητας







Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250







Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500







Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 48.000







Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 46.500







Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 45.000







Σέλτικ (Σκωτία) 44.000







Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 38.250







Ρεν (Γαλλία) 35.000







Αντερλεχτ (Βέλγιο) 30.750

3ο γκρουπ δυναμικότητας







Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000







Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 27.250







Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 23.903







Μπόρνμουθ (Αγγλία) 23.903







Σάντερλαντ (Αγγλία) 23.903







Τσέλιε (Σλοβενία) 23.000







Γιαγκελόνια (Πολωνία) 22.000







Ομόνοια (Κύπρος) 21.250







Θέλτα (Ισπανία) 19.409

4ο γκρουπ δυναμικότητας







Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 18.580







Μπεσικτάς (Τουρκία) 15.500







Ουνιάο Τορένσε (Πορτογαλία) 14.633







Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 14.000







Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 13.585







ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682







Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247







Αραράτ Αρμενία (Αρμενία) 7.000







Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 7.000

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ