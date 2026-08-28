Europa League: Live η κλήρωση του ΟΦΗ στη League Phase

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τον ΟΦΗ! Η Κρητική ομάδα μετά την ιστορική πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ετοιμάζεται να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.
Στις 2 το μεσημέρι, στο Μονακό, η κληρωτίδα της UEFA ανοίγει και ο ΟΦΗ θα βρεθεί ανάμεσα σε 36 ομάδες, έχοντας πλέον εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του παρουσία στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Κρητικοί βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και περιμένουν να δουν ποιοι ευρωπαϊκοί «γίγαντες», αλλά και ποιοι πιο βατοί αντίπαλοι, θα βρεθούν στον δρόμο τους.
Ο ΟΦΗ έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ, με συντελεστή 9.682 και την 34η θέση στην κατάταξη των ομάδων που προκρίθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι στο ευρωπαϊκό του ταξίδι θα βρει απέναντί του ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης.
Στο πρώτο γκρουπ δεσπόζουν ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Λιόν και η Μαρσέιγ, ενώ σε αυτό βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, τον οποίο πάντως ο ΟΦΗ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς οι ομάδες από την ίδια χώρα δεν κληρώνονται μεταξύ τους.
Ισχυρές παρουσίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα γκρουπ, με τη Σέλτικ, τη Σάλτσμπουργκ, τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, την Κρίσταλ Πάλας, την Μπόρνμουθ, τη Σάντερλαντ και τη Θέλτα να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών αντιπάλων.
Τα βασικά της κλήρωσης
36 ομάδες συμμετέχουν στη League Phase.
Οι 36 ομάδες χωρίζονται σε 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9 ομάδων.
Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με 8 διαφορετικούς αντιπάλους.
Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Από κάθε γκρουπ, ο ένας αντίπαλος θα είναι εντός έδρας και ο άλλος εκτός έδρας.
Συνολικά ο ΟΦΗ θα δώσει 8 αγώνες: 4 στο Ηράκλειο και 4 εκτός έδρας.
Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν
Κατά κανόνα, δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα.
Κάθε ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει το πολύ δύο ομάδες από την ίδια άλλη χώρα.
Η κατάταξη των ομάδων στα γκρουπ βασίζεται στον συντελεστή UEFA των συλλόγων.
Τι ισχύει για τον ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, άρα θα πάρει:
2 αντιπάλους από το 1ο γκρουπ + 2 από το 2ο + 2 από το 3ο + 2 από το 4ο.
Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase:
1ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 105.000
Μπενφίκα (Πορτογαλία) 90.000
Γιουβέντους (Ιταλία) 72.250
Μίλαν (Ιταλία) 66.000
Λιόν (Γαλλία) 65.750
Αλκμααρ (Ολλανδία) 62.875
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 62.250
Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 57.000
Μαρσέιγ (Γαλλία) 54.000
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 48.000
Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 46.500
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 45.000
Σέλτικ (Σκωτία) 44.000
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 38.250
Ρεν (Γαλλία) 35.000
Αντερλεχτ (Βέλγιο) 30.750
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000
Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 27.250
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 23.903
Μπόρνμουθ (Αγγλία) 23.903
Σάντερλαντ (Αγγλία) 23.903
Τσέλιε (Σλοβενία) 23.000
Γιαγκελόνια (Πολωνία) 22.000
Ομόνοια (Κύπρος) 21.250
Θέλτα (Ισπανία) 19.409
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 18.580
Μπεσικτάς (Τουρκία) 15.500
Ουνιάο Τορένσε (Πορτογαλία) 14.633
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 14.000
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 13.585
ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682
Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247
Αραράτ Αρμενία (Αρμενία) 7.000
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 7.000
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