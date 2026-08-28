Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με μπάμιες

Υλικά



4 μπούτια κοτόπουλου



500 γρ. μπάμιες



2- 3 ώριμες ντομάτες τριμμένες



1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο



1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο



2 σκελίδες σκόρδο



1/2 ματσάκι μαϊντανό



Αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Καθαρίζετε τις μπάμιες και τις ραντίζετε με λίγο ξίδι, αφήνοντάς τες για περίπου 30 λεπτά.



Τις ξεπλένετε και τις τοποθετείτε σε ένα ταψί μαζί με το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις ντομάτες, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.



Ανακατεύετε καλά και τοποθετείτε από πάνω τα κομμάτια του κοτόπουλου.



Προσθέτετε λίγο νερό και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν οι μπάμιες και να ροδίσει το κοτόπουλο.



Σερβίρετε με φρέσκο ψωμί και φέτα.

Πηγή: newsbeast.gr

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