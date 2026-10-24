Μην ξεχαστείτε: Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής

Στην εφαρμογή της χειμερινής ώρας περνά η χώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου όπου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν από τις 04:00 στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μάρτη.

Αλλαγή ώρας - Γιατί γυρνάμε τα ρολόγια

Η ιδέα για την αλλαγή της ώρας είχε διατυπωθεί ήδη από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε υποστηρίξει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, η πρακτική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα αρκετά χρόνια αργότερα. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που προέκυψαν κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν νέα ώθηση στην ιδέα, με τη Γερμανία να γίνεται το 1916 η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Στη συνέχεια, το ίδιο μέτρο υιοθέτησαν μεταξύ άλλων η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η εφαρμογή της θερινής ώρας σταμάτησε σε αρκετές χώρες, καθώς δεν θεωρήθηκε πλέον αναγκαία. Η πρακτική επανήλθε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω των νέων ενεργειακών αναγκών που είχαν δημιουργηθεί.



Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς όμως να έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Η οριστική καθιέρωσή της στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1975, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρακτική που είχε αρχίσει να υιοθετείται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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