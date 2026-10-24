Ζακ Κωστόπουλος: Αποφυλακίστηκε με όρους ο μεσίτης που είχε καταδικαστεί για τον θάνατό του

Με περιοριστικούς όρους αποφυλακίστηκε ο μεσίτης που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη έξι ετών για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά παραυτουργία για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, τον Σεπτέμβριο του 2018, στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο συνήγορός του Ιωάννης Γλυκάς, η απόφαση για την υφ' όρον απόλυσή του ελήφθη μετά από έφεση που ασκήθηκε κατά του αρχικού απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς.

Ο μεσίτης είχε ξεκινήσει να εκτίει την εξαετή ποινή του το 2024 και, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αποφυλάκισης, είχε συμπληρώσει τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος του, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πληρούνται και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

Αποφυλακίστηκε υφ´ όρων δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο εντολέας μας Αθανάσιος Χορταριάς (υπόθεση Ζακ Κωστόπουλος), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία, με χρόνο τέλεσης το έτος 2018.

Το βούλευμα αυτό εκδόθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης σε βάρος του απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς.

Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρων απόλυσης πληρούσαι τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής.

Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του.

Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας.

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