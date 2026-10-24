Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος στην έρευνα για τις καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ, πρώην διαιτητής, στην κατοικία του οποίου είχαν βρεθεί 820.000 ευρώ.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε δικαιολογείται, ενώ προσκόμισε στον ανακριτή σχετικά έγγραφα.

Στοιχεία για την προέλευση των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του φέρεται να προσκόμισε κατά την απολογία του ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, υποστηρίζοντας ότι το ποσό καλύπτεται από τα εισοδήματά του σε βάθος 25ετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε στοιχεία για εισοδήματα που, από το 2001 έως και το 2026, προσεγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ και προέρχονται από την εργασία του ως διαιτητής και στο δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα. Όπως φέρεται να υποστήριξε, διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη και διατηρεί περιορισμένα έξοδα, ενώ επιθυμούσε να έχει μέρος των χρημάτων του σε μετρητά στο σπίτι.

Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούσε αναλήψεις κατά τη διάρκεια των ετών, συγκεντρώνοντας σταδιακά το επίμαχο ποσό, το οποίο θεωρεί ότι δικαιολογείται πλήρως. Αναφορικά με τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα περί τεσσάρων περιστατικών δωροδοκίας, ο πρώην διαιτητής φέρεται να προσκόμισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, κατά τον χρόνο τουλάχιστον δύο εκ των καταγγελλόμενων συναντήσεων, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο.

Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και στα άλλα δύο περιστατικά, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του μάρτυρα που τον έχει καταγγείλει.

Τι είπε δικηγόρος του

Εξερχόμενος των δικαστηρίων ο συνήγορος του κ. Παπαπέτρου, Ορέστης Γεωργιάδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από μια μαραθώνια ανάκριση 8,5 περίπου ωρών με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της κυρίας εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του εντολέα μου. Έχουμε σοβαρότατες αμφιβολίες και ενστάσεις ως προς το κατηγορητήριο και θεωρούμε ότι είναι απολύτως σαθρό. Είναι αυτονόητο ότι θα κατατεθεί αίτηση εντός δεκαημέρου και προσφυγή και στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Εκφράστηκε κα ισε επίπεδο ρητής διακοίνωσης τουλάχισοτν από τον κύριο ανακριτή η ισχυρότατη διαβούλευση και οι αμφιβολίες και ο προβληματισμός πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη απόφαση. Επιφυλασσόμαστε. Πρόκειται περί σαθρού κατηγορητηρίου σε κάθε περίπτωση και είμαστε πεππεισμένοι ότι θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητα του κ. Παπαπέτρου.

Για το ποσό που βρέθηκε σπίτι του, προσκομίστηκαν σήμερα πάρα πολλά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την νόμιμη προέλευση των χρημάτων, εισοδήματα της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων προερχόμενα από την υπαλληλική απασχόληση του ζεύγους, από τη νοικογένειά τους, από πωλήσεις ακινήτων, από τα εισοδήματά του από την ενασχόλησή του ως διαιτητού, ακόμη και με την ανάλωση που έχει μεσολαβήσει τόσα χρόνια, έχουν πειστεί απόλυτα και περιμένουν κάποια επιπλέον στοιχεία για την πλήρη απόδειξη περί αυτού»

«Ούτε κατά διάνοιαν. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτό το πράγμα. Δεν είχε ποτέ λογαριασμό και δεν υπάρχει καμία σχετική κατηγορία περί τούτο», απάντησε τέλος όταν ρωτήθηκε για τους στημένους αγώνες.

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