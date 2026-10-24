Βίντεο σοκ από την ένοπλη επίθεση στην Ιορδανία: Επτά νεκροί σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν μετά από ισλαμιστική επίθεση που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, στην Ιορδανία, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια του Αμάν.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που τελούνταν κηδεία, προκαλώντας τον άμεσο θάνατο παρευρισκομένων και τον σοβαρό τραυματισμό δεκάδων πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για την τελετή.

A heinous terrorist attack against Saint George Greek Orthodox Church in Jordan has killed six people and injured many others. When an al-Qaeda commander is elevated to the presidency of a neighboring country, the consequences extend far beyond its borders. https://t.co/cxaHmFUUms — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) October 23, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οπτικοακουστικό υλικό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας καθώς και το δίκτυο Al Arabiya, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με όχημα. Δύο από αυτούς, κρατώντας πιστόλια, πλησίασαν τον περίβολο της εκκλησίας και άρχισαν να πυροβολούν.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα προστέθηκε ένας τρίτος άνδρας οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι. Ο Ντοργκάμ Χαλάσα, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους πενθούντες, ανέφερε πως τα πυρά ξεκίνησαν 15 λεπτά μετά την έναρξη της τελετής.

Image

Οι σφαίρες έπεφταν βροχή και ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, αφήνοντας πίσω σπασμένα τζάμια και λίμνες αίματος στο δάπεδο του ναού.

Κάποιες μαρτυρίες έκαναν λόγο για τέσσερις δράστες, ωστόσο η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας συνεχίζει την έρευνα αναζητώντας τα ίχνη τους. Ο υπουργός Υγείας Ιμπραχίμ αλ-Μπουντούρ διευκρίνισε ότι 27 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Seven people martyred and 34 injured when gunmen opened fire during a funeral at Saint George Greek Orthodox Church in Hamoud, Karak, southern Jordan, Today (Friday, October 23, 2026). Mourners had gathered to bid farewell to a member of their community when the attack unfolded. Jordan’s security director confirmed the casualty figures, with 27 of the wounded still receiving medical treatment at the latest briefing. Jordan’s Interior Minister Mazen al‑Faraya described the shooting as a terrorist attack carried out by a group of extremists. He said security forces were working around the clock to find those responsible, We ask you to keep our martyrs, the injured, and their families in your prayers. We will continue to share updates as more information becomes available. — Eastern christians (@Easternchristns) October 23, 2026

Η απάντηση του Αμάν

Όπως ανακοινώθηκε από την ιορδανική κυβέρνηση, οι έρευνες των δυνάμεων ασφαλείας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Η Ιορδανία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μέσω του πρακτορείου Petra. Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' δεσμεύτηκε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει την τρομοκρατική ενέργεια με τις αυστηρότερες ποινές, εκφράζοντας τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν, κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης ασφαλείας στο Καράκ, απέδωσε το χτύπημα σε τρομοκρατική ιδεολογία και τυφλό εξτρεμισμό. Η περιοχή του Καράκ φιλοξενεί παραδοσιακά χριστιανική μειονότητα και είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο το 2016, όταν ένοπλοι σκότωσαν 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων επτά αστυνομικούς.

Gunmen carried out a deadly attack on a church in southern Jordan during a funeral Friday, authorities said. At least seven people were killed in the shooting, which was carried out by a group of extremists, the kingdom's interior minister said. 34 other people were wounded in the rare attack on Christians in the majority Sunni Muslim kingdom. — CBS News (@CBSNews) October 24, 2026

Καταδίκη από την Αθήνα

Άμεση ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία. Τόνισε πως οι επιθέσεις σε αθώους και τόπους λατρείας προσβάλλουν την κοινή μας ανθρωπιά. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του ιορδανικού λαού στη μάχη κατά της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους δεκάδες τραυματίες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τη Ρώμη όπου βρίσκεται, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Εξέφρασε τη βαθύτατη οδύνη του, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα ως ευθεία βολή κατά της ειρηνικής συνύπαρξης θρησκειών και πολιτισμών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε τη δολοφονία των πιστών, επικοινώνησε επίσης με τον κ. Θεόφιλο και δήλωσε την αλληλεγγύη του στους χριστιανικούς πληθυσμούς που στοχοποιούνται διαρκώς από ακραία στοιχεία.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα ειδεχθή, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αχμέντ αλ-Ταγιέμπ, μεγάλος ιμάμης του Αλ-Αζχάρ στο Κάιρο, μίλησε για ένα φρικτό τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ Φουάντ Χουσέιν επικοινώνησε με τον Ιορδανό ομόλογό του επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Βαγδάτης, ενώ τα μηνύματα συμπαράστασης προς το Αμάν επεκτάθηκαν από τον Λίβανο και τη Συρία μέχρι το Ομάν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οι κώδικες για τα στημένα, η στρατολόγηση διαιτητών και ο «γραμμάριος»

Ηράκλειο: Καταγγελία για επίθεση σε 14χρονη μαθήτρια – Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κυπρου: Πάει για το 2028 η επανεκκίνηση – Πού ελλοχεύει κίνδυνος εθνικής υποχώρησης