Σούγια: 710.000 ευρώ για τη μεγάλη ανάπλαση που αλλάζει το Ανατολικό Σέλινο

Ένα σημαντικό έργο για τη Σούγια και την ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Σελίνου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη Οικισμού Σούγιας» στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 709.999,99 ευρώ.

Η απόφαση, που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μιας ουσιαστικής παρέμβασης στον δημόσιο χώρο του οικισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες αναπλάσεις δρόμων, σοκακιών και κοινόχρηστων χώρων, με χρήση φυσικών υλικών που εναρμονίζονται με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής. Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις για την ασφαλή μετακίνηση πεζών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και την καλύτερη διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αναβαθμίζει την καθημερινότητα των κατοίκων, βελτιώνει την εμπειρία των επισκεπτών και ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Η Σούγια, με τη μοναδική φυσική ομορφιά της, τη σύνδεσή της με το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης και το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό προορισμό ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού. Η αναβάθμιση των υποδομών της ενισχύει αυτή την ταυτότητα, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό χαρακτήρα του οικισμού.

Με αφορμή την ένταξη του έργου, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε:

«Η ανάπτυξη των Χανίων δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κάθε περιοχή, κάθε χωριό, κάθε τοπική κοινωνία δικαιούται σύγχρονες υποδομές, καλύτερη καθημερινότητα και πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η χρηματοδότηση των 710.000 ευρώ για τη Σούγια αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το Ανατολικό Σέλινο. Μια παρέμβαση που σέβεται την ταυτότητα του τόπου, αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες.

Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση για τη συμβολή του στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης και συγχαίρω τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου για την προετοιμασία και υποβολή της πρότασης.

Για εμάς, η ισόρροπη ανάπτυξη δεν είναι σύνθημα. Είναι πολιτική επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα έργα και εξασφαλισμένους πόρους.

Αυτή είναι και η ουσία του σχεδιασμού μας για τα Χανιά του 2030: ανάπτυξη που φτάνει σε κάθε γωνιά του νομού, αξιοποιεί τις δυνατότητες κάθε περιοχής και δημιουργεί προοπτική για τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους».

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