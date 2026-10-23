Η Βρετανία συνιστά στους πολίτες να έχουν στο σπίτι τους προμήθειες έκτακτης ανάγκης για τρεις ημέρες

Η βρετανική κυβέρνηση συμβούλευσε σήμερα τους πολίτες να έχουν στο σπίτι τους προμήθειες έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον τρεις ημέρες, ένα μήνυμα που, όπως είπε, έγινε ακόμα πιο επιτακτικό μετά το πρόβλημα με το λογισμικό της PHP αυτή την εβδομάδα, καθώς και ένα καλοκαίρι με καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές.

Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έσπευσαν να ασφαλίσουν συστήματα που λειτουργούν με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP ύστερα από τα τρωτά σημεία που αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη, αναγκάζοντας κάποιες υπηρεσίες να βγουν εκτός σύνδεσης, ενώ σημειώθηκαν εκατομμύρια προσπάθειες για χάκινγκ σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά κυβερνοασφάλειας τα τελευταία χρόνια.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η διακοπή λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών κατέδειξε τη σημασία της νέας εκστρατείας "Be Ready" (Να είστε έτοιμοι), που συμβουλεύει τους πολίτες να έχουν πόσιμο νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας στο σπίτι τους για τρεις ημέρες.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, που πραγματοποίησε συνεδρίαση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, δήλωσε ότι στο παρελθόν η Βρετανία ήταν σε «μειονεκτική θέση» σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και ότι πρέπει να λειτουργεί περισσότερο προληπτικά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι περιστατικά που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο όπως η διακοπή λειτουργίας λόγω των προβλημάτων με την PHP θα γίνουν πιο συχνά καθώς η τεχνητή νοημοσύνης καθιστά πιο εύκολο να βρεθούν τρόποι για να ανατραπούν παραδοσιακοί μηχανισμοί προστασίας. Επικαλέστηκε επίσης κινδύνους από εχθρικά κράτη, οργανωμένους εγκληματίες καθώς και την κλιματική αλλαγή.

Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγαλύτερο επίπεδο απειλής «απ’ ό,τι είχαμε πραγματικά για το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι σ’ ολόκληρη τη ζωή μου», δήλωσε σε βραδινή εκπομπή του BBC.

Η οδηγία της Βρετανίας είναι ανάλογη με αυτή που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάλεσε πέρυσι τους πολίτες της ΕΕ να διατηρούν ένα κιτ με προμήθειες έκτακτης ανάγκης 72 ωρών, με τρόφιμα, νερό, μετρητά και συσκευές φόρτισης (power banks).

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