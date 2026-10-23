Στα μέτρα της ακρίβειας ... οι καταναλωτές - Προσαρμόζουν τις συνήθειές τους

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Η οικονομική πίεση και η συνεχιζόμενη ακρίβεια παραμένουν οι κεντρικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις αποφάσεις και την καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα ερευνών για τις καταναλωτικές τάσεις, οι πολίτες εμφανίζονται προσεκτικοί, απαιτητικοί και οργανωμένοι πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αγορά.

Η εκτόξευση του κόστους διαβίωσης αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία των ερευνών, καθώς το 74% των καταναλωτών αναφέρει ότι διαχειρίζεται τα οικονομικά του με δυσκολία ή ιδιαίτερη προσοχή.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος δείκτης οικονομικής ασφάλειας διαμορφώνεται μόλις στο 3,89 με άριστα το 10, ενώ το 57% των ερωτηθέντων προβληματίζεται έντονα από τη σχέση μεταξύ του ύψους των αμοιβών και του κόστους διαβίωσης.

Παράλληλα, η στεγαστική δαπάνη αποτελεί μία από τις κύριες πηγές οικονομικού άγχους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές περιορίζουν δραστικά τις δαπάνες τους σε μη βασικές κατηγορίες, όπως η διασκέδαση και η ένδυση, αναζητώντας τρόπους να διατηρήσουν τον έλεγχο του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η αναζήτηση της καλύτερης τιμής έχει αναδειχθεί πλέον σε βασικό κριτήριο επιλογής καταστήματος.

Οι καταναλωτές συγκρίνουν προσφορές, εξετάζουν τις τιμές ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο και οργανώνουν πιο προσεκτικά τις αγορές τους, υιοθετώντας περισσότερο συνειδητές αγοραστικές πρακτικές.

Αυτή η τάση αποτυπώνεται και στη στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αγοράζει συχνά το 63% των καταναλωτών.

Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι οι καταναλωτές εγκαταλείπουν συνολικά τις επώνυμες μάρκες.

Η μέση μηνιαία δαπάνη για αγορές από το σούπερ μάρκετ ανέρχεται σε περίπου 350 ευρώ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συγκεκριμένης κατηγορίας στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, η εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες,με βασικές χρήσεις την αναζήτηση πληροφοριών, τον εντοπισμό προσφορών και τις καλύτερες αγοραστικές επιλογές.

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