Μούχλα στο τυρί: Το σώζεις ή σε "σώζει" αν το πετάξεις;

Η εμφάνιση μούχλας στο τυρί είναι ένα συχνό φαινόμενο στο ψυγείο. Ωστόσο, η απόφαση για το αν πρέπει να πετάξετε ολόκληρο το κομμάτι ή απλώς να το κόψετε εξαρτάται αποκλειστικά από την πυκνότητα και την υγρασία του τυριού.

Σύμφωνα με τους επίσημους φορείς ασφάλειας τροφίμων, ο χρυσός κανόνας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:



• Σκληρά και ημίσκληρα τυριά (Παρμεζάνα, Γραβιέρα, Κεφαλοτύρι, Τσένταρ): Μπορείτε να το σώσετε. Λόγω της χαμηλής υγρασίας και της συμπαγούς δομής τους, οι «ρίζες» της μούχλας (το μυκήλιο) δεν μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά. Κόψτε τουλάχιστον 2,5 εκατοστά γύρω και κάτω από το μουχλιασμένο σημείο.

Προσοχή: μην ακουμπήσετε τη μούχλα με το μαχαίρι για να μην επιμολύνετε το καθαρό τυρί.



• Μαλακά, τριμμένα ή τυριά σε φέτες (Φέτα, Ανθότυρο, Cottage, Μοτσαρέλα, Τυρί του τοστ): Πρέπει να πεταχτούν ολόκληρα. Η υψηλή υγρασία επιτρέπει στη μούχλα και σε επικίνδυνα βακτήρια (όπως η Listeria ή η Salmonella) να εξαπλωθούν αόρατα σε όλη τη μάζα του τροφίμου, ακόμη και σε σημεία που φαίνονται καθαρά.

Τι ισχύει για τα τυριά με «ευγενή» μούχλα (π.χ. Ροκφόρ, Μπρι);



Η μούχλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή τους είναι ασφαλής. Αν όμως αναπτυχθεί πάνω τους ένα νέο, ξένο είδος μούχλας (π.χ. ροζ ή έντονο πράσινο χνούδι), τότε αντιμετωπίζονται ως αλλοιωμένα μαλακά τυριά και απορρίπτονται.



Μετά την αφαίρεση της μούχλας από ένα σκληρό τυρί, αλλάζετε πάντα τη μεμβράνη συσκευασίας για να αποφύγετε τη νέα ανάπτυξη μυκήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το απίστευτο κόλπο με το ξίδι: Δείτε γιατί πρέπει να ψεκάσετε αμέσως το σιφόνι και τα κλειδιά σας

Το απίστευτο "κόλπο" με το πιρούνι στο παράθυρο: Γιατί πρέπει να το κάνετε μόλις πιάσουν τα κρύα;