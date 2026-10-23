Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64: Δεν άντεξε στο φινάλε

Παρά τις σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια, ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης μέσα από την άμυνά του, αλλά στις λεπτομέρειες είδε τη Φενέρμπαχτσε να φεύγει νικήτρια από τη Sunel Arena και να τον υποχρεώνει στην πρώτη του εφετινή εντός έδρα ήττα. Οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν με το τελικό 64-61 από την τουρκική ομάδα, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 5-2. Στον αντίποδα, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 6-1, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε πολύ καλύτερα στο παρκέ μετά την ανάπαυλα και με σερί 10-0, μείωσε για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο στο καλάθι (36-34). Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και με δικό του σερί 8-0 ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στους 10 (44-34). Όμως, η τουρκική ομάδα μείωσε ξανά στο καλάθι (44-42), μέσα από προσωπικό κρεσέντο του Λάρκιν. Το τρίποντο του ΜακΙντάιρ και το καλάθι του Βεζένκοφ έδωσαν ανάσα στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει το 49-45 στο φινάλε της περιόδου.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι μπροστά στο σκορ, χάρη σε μεγάλα σουτ των ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ, με τη Φενέρ όμως να απαντάει. Στο φινάλε, ο Λάρκιν και ο Κλάιμπερν πήρε την τουρκική ομάδα πάνω τους, με μεγάλα σουτ. Με σερί 11-2 και καλάθι του Μπάλντγουιν στα 38 δευτερόλεπτα, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά στο σκορ με 62-61. Στην κρίσιμη επίθεση, ο Γουόρντ αστόχησε στο τρίποντο, με τους διαιτητές να δίνουν τη μπάλα στη Φενέρ. Στη συνέχεια, οι ίδιοι διαιτητές έδωσαν αντιαθλητικό στον Βεζένκοφ για φάουλ στην επαναφορά. Κλάιμπερν και Μπάλντγουιν έβαλαν 2/4 βολές για το 61-64, με τον Ολυμπιακό να έχει μια τελευταία επίθεση. Ο Βεζένκοφ σούταρε, έκανε έρμπολ και η Φενέρ έφυγε με τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 12 (3/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουορντ 11 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 17 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Εντζάι, Μιλουτίνοβ 6 (1/5 δίποντα, 4/6 βολές, 13 ριμπάουντ), Τζόσεφ 7 (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 4, Τζόουνς 2

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Λάρκιν 13 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπίνχαμ 2, Μπάλντουιν 14 (3/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ασίστ), Μέλι, Σανλί 5 (1), Χόρτον-Τάκερ 4 (2/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φόρεστ, Κι 3, Κλάιμπερν 6 (1/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Σιλντς 17 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)