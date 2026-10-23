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GOSSIP - LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Τα δύο εντυπωσιακά σύνολα που έβαλε στο δείπνο για τα 46α γενέθλιά της

kim
clock 23:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Kim Kardashian γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της, σε δείπνο που διοργάνωσε στο Μπέβερλι Χιλς. Η σταρ επέλεξε για την περίσταση δύο vintage σύνολα υψηλής ραπτικής από τη συλλογή του Paco Rabanne για το φθινόπωρο του 1996, τα οποία ανέλαβε να επιμεληθεί ο νέος στιλίστας της, Law Roach.

Η τηλεπερσόνα μέσα από την ανάρτησή της μας έδειξε τόσο τις ενδυματολογικές της επιλογές, την τούρτα της, αλλά και στιγμιότυπα που έβγαλε με καλεσμένους της

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