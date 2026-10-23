Μετά την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν 40.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ κατευθύνονται στις ΗΠΑ

Το πρώτο ρωσικό ντίζελ που κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ μετά από την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Μόσχας και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων την Παρασκευή.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μειώσει τις αυξανόμενες τιμές του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου. Ο Τραμπ κατάργησε επίσης τμήματα ενός νέου νόμου περί κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας και απείλησε την Ευρώπη με απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, εκτός εάν οι χώρες απελευθερώσουν περισσότερα από τα αποθέματά τους έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν στη μείωση των τιμών.

Το μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοιο Agioi Fanendes, με σημαία Μάλτας, φορτώθηκε με 40.000 μετρικούς τόνους ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στο λιμάνι Πριμόρσκ της Ρωσίας στη Βαλτική στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία αποστολής της LSEG. Αναμένεται να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 7 Νοεμβρίου. Η ταυτότητα του αγοραστή και του πωλητή δεν έγινε άμεσα γνωστή. Το φορτίο θα είναι το πρώτο που θα εισαχθεί από τις ΗΠΑ από τότε που ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στις ΗΠΑ το 2022.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε στις 9 Οκτωβρίου ότι η Ρωσία θα εξάγει αμέσως 300.000 μετρικούς τόνους, ή 2,25 εκατομμύρια βαρέλια, στις αγορές των ΗΠΑ και παγκοσμίως, ακολουθούμενες από 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά». Ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένα πρώτο πλοίο στο πλαίσιο της συμφωνίας είχε αναχωρήσει, αλλά δεν διευκρίνισε εάν προοριζόταν για την αγορά των ΗΠΑ ή αλλού. «Από όσο γνωρίζω, έχουν ήδη υπάρξει αναφορές από το Υπουργείο Ενέργειας ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο έχει, στην πραγματικότητα, σαλπάρει για τους παραλήπτες του, τους αγοραστές του.

Περαιτέρω αποστολές θα συνεχιστούν με σταθερό ρυθμό από εδώ και στο εξής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην καθημερινή ενημέρωση. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ περιελάμβανε την άρση της αυτοεπιβαλλόμενης απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία. Η ΡΩΣΙΑ ΞΑΝΑΧΕΙΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Από τότε που η ΕΕ επέβαλε πλήρες εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων τον Φεβρουάριο του 2023 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εξήγαγε ντίζελ κυρίως στην Τουρκία και τη Βραζιλία, καθώς και σε αφρικανικές χώρες. Επίσης, προμηθεύει την Κεντρική Ασία σιδηροδρομικώς.

Τα στοιχεία για τις αποστολές από τις LSEG και Kpler που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι ρωσικά φορτία ντίζελ επανέλαβαν τα ταξίδια τους προς τους παραδοσιακούς προορισμούς τους, αφότου η Μόσχα ήρε την απαγόρευση, με τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια να σηματοδοτούν ταξίδια προς την Τουρκία και τη Βραζιλία. Δεν ήταν σαφές πού προορίζονταν άλλα δεξαμενόπλοια, με τα φορτία να φορτώνονται στο Πριμόρσκ να σηματοδοτούν το Γιβραλτάρ, την ακτή του Ατλαντικού ή το Πορτ-Σάιντ, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν πρόσθετες αποστολές από τις ΗΠΑ, καθώς εταιρείες από τις δύο χώρες θα επεξεργάζονται τις απαραίτητες συμβάσεις. Ο απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από το ταμείο να βοηθήσει στην επίλυση δύσκολων ζητημάτων πληρωμών που σχετίζονται με τη συμφωνία. Ο Νόβακ έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να αυξήσει τις εξαγωγές ντίζελ στα συνήθη επίπεδα των 3-3,5 εκατομμυρίων τόνων ανά μήνα μέχρι το τέλος του έτους. Πηγή Reuters

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