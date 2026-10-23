Συνάντηση Φιντάν - Αμπντελάτι: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι και το «όχι» του Καΐρου

Την ύπαρξη συζητήσεων ανάμεσα σε Άγκυρα και Κάϊρο για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αποκάλυψε ο Χακάν Φιντάν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «συζητάμε επίσης τη συμφωνία για τις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας με την Αίγυπτο».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεση του Καΐρου στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε κατανόηση για τις ανησυχίες της Αιγύπτου και υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των διαβουλεύσεων για την αντιμετώπισή τους.

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