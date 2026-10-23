Σερβία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους κατά του Βούτσιτς – «Τέλος στην ταπείνωση»

Περίπου 150.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την Πέμπτη το κέντρο του Βελιγραδίου, στηρίζοντας το φοιτητικό κίνημα της Σερβίας και την προσπάθειά του να ανατρέψει την πολιτική κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες η λεγόμενη «Φοιτητική Λίστα» επιχειρεί να αμφισβητήσει την εξουσία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), που κυβερνά τη χώρα από το 2012.

Το κίνημα, το οποίο στηρίζεται σε υποψηφίους που προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο και δεν έχει έναν κεντρικό ηγέτη, έχει αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο του Βούτσιτς. Στον πυρήνα της πολιτικής του πλατφόρμας βρίσκεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταγγέλλουν ότι η προεκλογική εκστρατεία διεξάγεται υπό συνθήκες εκφοβισμού, συλλήψεων και κατάχρησης δημόσιων πόρων.

BREAKING: Protests break out in Serbia. https://t.co/Cd8bAzIqf8 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 22, 2026

Από την τραγωδία του Νόβι Σαντ στις μαζικές κινητοποιήσεις

Οι εκλογές της Κυριακής έρχονται έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση στεγάστρου στον πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024. Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, ενώ η καταστροφή αποδόθηκε ευρέως στη διαφθορά και προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κύματα διαμαρτυρίας στη Σερβία μετά την πτώση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς το 2000.

Οι αρχικές απαιτήσεις για διαφανή διερεύνηση των ευθυνών εξελίχθηκαν σταδιακά σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβέρνησης και σε αιτήματα για πρόωρες εκλογές. Η πίεση προς τον Βούτσιτς αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες, οδηγώντας τον στην προκήρυξη των εκλογών τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκλογική πρόκληση που αντιμετωπίζει το κυβερνών κόμμα από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

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