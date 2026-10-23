Μαχητικά αεροσκάφη «έσκισαν» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Εντυπωσιακές εικόνες και έντονο ενθουσιασμό προκάλεσαν οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Εντυπωσιακή παρουσία μαχητικών και ιστορικών αεροσκαφών

Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10), οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δοκιμαστικές πτήσεις με τη συμμετοχή διαφορετικών τύπων αεροσκαφών, που προσέλκυσαν τα βλέμματα και δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα ενόψει της εθνικής επετείου.

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Στον ουρανό της πόλης εμφανίστηκαν μαχητικά F-16, F-4 Phantom, Rafale και Mirage 2000, ενώ συμμετείχαν επίσης πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair. Το ενδιαφέρον συμπλήρωσαν ιστορικά αεροσκάφη, όπως τα Harvard και P-51 Mustang, που συνδέονται με την αεροπορική ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι πτήσεις αποτέλεσαν μέρος της προετοιμασίας για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου, με την αεροπορική παρουσία να αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία της παρέλασης.

Νέα δοκιμαστική πτήση από την ομάδα «Ζευς»

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, καθώς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε, περίπου στις 12:30 αναμένεται δοκιμαστική πτήση του F-16 της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «Ζευς».

Το αεροσκάφος πρόκειται να συμμετάσχει στην αεροπορική επίδειξη της 28ης Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα ακόμη εντυπωσιακό θέαμα στο κοινό που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.

Η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς εθνικής επετείου, με τις προετοιμασίες για τη στρατιωτική παρέλαση να κορυφώνονται και τα βλέμματα να στρέφονται στον ουρανό, όπου η Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να έχει και φέτος ξεχωριστή παρουσία.

Φωτογραφίες: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

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