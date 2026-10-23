Κεφαλογιάννης από το Ευρωκοινοβούλιο: «Διεθνή Διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη πριν μας ξεπεράσει»

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Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, εισηγητής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός διεθνούς πλαισίου κανόνων για την ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα πρότεινε τη σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να πρωτοστατήσει στη θέσπιση αρχών, ορίων, διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να παραμείνει προς όφελος του ανθρώπου.

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν προχωρά γραμμικά. Προχωρά με άλματα.

Από στενή νοημοσύνη (ANI) - (Artificial Narrow Intelligence), που λύνει συγκεκριμένα προβλήματα.

Σε γενική νοημοσύνη (AGI) - (Artificial General Intelligence) που προσεγγίζει την ανθρώπινη σκέψη

Προς υπέρ-νοημοσύνη (ASI) -(Artificial Super Intelligence) που μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε όλες τις πνευματικές ικανότητες.

Το 1968, η ανθρωπότητα πήρε πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα δύναμη. Πρέπει να την ορίσουμε, πριν μας ξεπεράσει.

Ως εισηγητής, για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ε.Κ προτείνω Διεθνή Διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη,

Με αρχές. Με όρια. Με διαφάνεια. Με λογοδοσία.

Η Ευρώπη οφείλει να ηγηθεί, στην διαμόρφωση μιας Τεχνητής Νοημοσύνης που όπως θα έλεγε και ο Αβραάμ Λίνκολν :

Από τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο.

Για να μην αποτελέσει η Τ.Ν., την τελευταία εφεύρεση που θα χρειαστεί να κάνει ο άνθρωπος.

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