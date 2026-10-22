Ευρωπαϊκή Ένωση κατά Τουρκολιβυκού Μνημονίου: Δήλωση καταδίκης με πρωτοβουλία Κεφαλογιάννη

Με πρωτοβουλία του Μανώλη Κεφαλογιάννη προέδρου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας η Επιτροπή υιοθέτησε δήλωση καταδίκης του Τουρκολιβυκού Μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο που επικυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Η υιοθέτηση της δήλωσης αποτελεί ένα ακόμη σαφές μήνυμα ότι οι ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να δημιουργούν τετελεσμένα ούτε να παράγουν έννομα αποτελέσματα εις βάρος τους.

Με τη δήλωση επιβεβαιώνεται η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα και την Κύπρο και η αμετάβλητη θέση της για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, όπως διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019 και επαναβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Η υιοθέτηση της δήλωσης από τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας αποτελεί ένα σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο δεν μπορεί να νομιμοποιήσει μονομερείς διεκδικήσεις ούτε να στερήσει από την Ελλάδα και τα άλλα κράτη της περιοχής τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη: το συγκεκριμένο Μνημόνιο θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και είναι παράνομο και άκυρο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι μόνες. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να συνοδεύεται από συνέπεια, αποφασιστικότητα και προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, ο σεβασμός της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι επιλογές κατά περίπτωση. Είναι υποχρεώσεις.

Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου που αποτελούν και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα είναι ζήτημα ευρωπαϊκής αρχής, αξιοπιστίας και ασφάλειας.»

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