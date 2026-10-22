Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Κώτσηρας – Ένιωσε αδιαθεσία στη Βουλή

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Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, λίγο νωρίτερα - και ενώ βρισκόταν στη Βουλή - αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και πήγε στο ιατρείο της Βουλής.

Εκεί κρίθηκε αναγκαίο να ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διακομισθεί στο Ιπποκράτειο.

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